IRW-News: Neural Therapeutics Inc.: Neural-Beteiligung Hanf.com berichtet starke Geschäftszahlen 2025 - Umsatzwachstum von 58 % und positives normalisiertes Betriebsergebnis

IRW-PRESS: Neural Therapeutics Inc.: Neural-Beteiligung Hanf.com berichtet starke Geschäftszahlen 2025 - Umsatzwachstum von 58 % und positives normalisiertes Betriebsergebnis

Toronto, Ontario - 10. Februar 2026 / IRW-Press / Neural Therapeutics Inc. (CSE: NURL; Frankfurt: HANF) (Neural oder das Unternehmen), ein auf ethnobotanische Wirkstoffforschung spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung therapeutischer Lösungen für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzabhängigkeiten, gibt gemeinsam mit seiner Beteiligung CWE European Holdings Inc. (CWE), tätig unter der Marke Hanf.com - einem der führenden CBD-Einzelhändler Deutschlands - vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse von Hanf.com für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt.

Neural hält derzeit eine Beteiligung von 30,75 % an CWE nach Abschluss einer Strategischen Investitions- und Optionsvereinbarung vom 26. Mai 2025, wodurch Neural indirekt an der Expansion von CWE in Europa partizipiert (siehe Pressemitteilungen vom 13. August 2025 und 28. Mai 2025).

Geschäftsjahr 2025 - Wesentliche Kennzahlen von CWE

Vorläufige, ungeprüfte und vom Management erstellte Finanzinformationen für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr weisen auf ein weiterhin starkes Umsatzwachstum von rund 58 % gegenüber dem Vorjahr hin. Der geschätzte Gesamtumsatz beläuft sich auf rund CAD 11,2 Mio. (ca. 7,1 Mio.), verglichen mit CAD 7,1 Mio. im Geschäftsjahr 2024.

Die Bruttomarge für das Geschäftsjahr 2025 wird auf etwa 35 % geschätzt, verglichen mit rund 58 % im Vorjahr. Dies reflektiert einen höheren Umsatzanteil aus margenschwächeren Großhandelskanälen, wie bereits in der Pressemitteilung von Neural vom 8. Oktober 2025 erläutert. Diese Verschiebung entspricht der Strategie von Hanf.com, seine nationale Präsenz auszubauen und die Marktdurchdringung in Deutschland zu erhöhen.

Die Vertriebs-, Verwaltungs- und allgemeinen Kosten (SG&A) reduzierten sich leicht auf etwa 38 % des Umsatzes, verglichen mit 40 % im Geschäftsjahr 2024, was auf verbesserte operative Hebelwirkung und Skaleneffekte bei höheren Umsätzen zurückzuführen ist.

Auf normalisierter Basis erwartet CWE für das Geschäftsjahr 2025 ein positives Betriebsergebnis. Das berichtete operative Ergebnis wird voraussichtlich einen Nettoverlust ausweisen, der im Wesentlichen auf einmalige Schuldentilgungsvereinbarungen sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang zurückzuführen ist. Diese im vierten Quartal 2025 abgeschlossenen Transaktionen beliefen sich auf rund CAD 600.000, waren nicht zahlungswirksam und hatten keinen Einfluss auf die operativen Cashflows von CWE.

Ohne Berücksichtigung dieser Sondereffekte wird ein normalisiertes Betriebsergebnis von etwa CAD 280.000 für das Geschäftsjahr 2025 erwartet.

Diese vorläufigen Ergebnisse basieren auf internen Managementrechnungen und wurden noch keiner Prüfung oder prüferischen Durchsicht unterzogen. Das Unternehmen beabsichtigt, die geprüften Jahresabschlüsse von CWE für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 in die Informationsunterlagen für die geplante Hauptversammlung 2026 aufzunehmen.

Kommentar des CEO

Ronnie Jaegermann, Chief Executive Officer von CWE, erklärte:

Das Geschäftsjahr 2025 war für CWE ein entscheidendes Jahr. Wir erzielten ein Umsatzwachstum von rund 58 % und gleichzeitig ein positives normalisiertes Betriebsergebnis. Unsere Expansion in den Großhandelsvertrieb hat die nationale Präsenz von Hanf.com gestärkt und die Markenbekanntheit erhöht, während wir weiterhin diszipliniertes Kostenmanagement betrieben haben. Mit einem wachsenden Filialnetz, zunehmenden Großhandelspartnerschaften und neuen exklusiven Produktlinien sehen wir CWE gut positioniert, profitabel weiter zu skalieren. Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochwertigen, wellness-orientierten Produkten in Europa konzentrieren wir uns weiterhin auf operative Exzellenz, Effizienz und die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre.

Update zur Hauptversammlung von Neural

Das Unternehmen teilt ferner mit, dass die zuvor angekündigte Hauptversammlung kürzlich abgesagt wurde und neu angesetzt wird, um zusätzliche Zeit für die Fertigstellung der zugehörigen Offenlegungsunterlagen zu schaffen.

Im Rahmen der Versammlung soll unter anderem über die mögliche Ausübung der Series-B-Option sowie damit verbundene Transaktionen abgestimmt werden, vorbehaltlich der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Wie in den Pressemitteilungen vom 13. August 2025 und 28. Mai 2025 offengelegt, hat Neural gemäß der Series-B-Option das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, die verbleibenden 69,25 % an CWE unter bestimmten Bedingungen zu erwerben.

Weitere Einzelheiten zum Termin und zu den Beschlussgegenständen der Hauptversammlung werden bekannt gegeben, sobald entsprechende Vereinbarungen konkretisiert sind.

Über Neural Therapeutics Inc.

Neural Therapeutics ist ein führendes Unternehmen im Bereich der ethnobotanischen Wirkstoffforschung mit Schwerpunkt auf der Entwicklung therapeutischer Medikamente für psychische Erkrankungen im Zusammenhang mit Substanzabhängigkeiten, einschließlich Alkohol- und Opioidabhängigkeit.

Die innovative Entwicklungsstrategie des Unternehmens basiert auf der Verwendung sub-halluzinogener Dosen von Mescalin-Extrakt mit dem Ziel, Sicherheit und Skalierbarkeit zu erhöhen und gleichzeitig therapeutische Wirksamkeit zu erhalten.

Am 26. Mai 2025 schloss Neural eine Strategische Investitions- und Optionsvereinbarung mit CWE European Holdings Inc., einem führenden CBD- und Hanf-Einzelhändler in Deutschland unter der Marke Hanf.com. Im Rahmen einer mehrstufigen Transaktion kann Neural bis zu 100 % an CWE erwerben.

Am 12. August 2025 wurde die erste Phase der Transaktion abgeschlossen, wodurch Neural eine Beteiligung von 30,75 % an CWE erwarb. Beide Unternehmen arbeiten weiterhin an den nächsten Transaktionsschritten.

Kontakt

Neural Therapeutics Inc.

Ian Campbell, CEO

E: icampbell@neuraltherapeutics.ca

T: +1 (647) 697-NURL (6875)

Marc Lakmaaker

E: mlakmaaker@gmail.com

T: +1 647 289 6640

Hinweise und regulatorische Angaben

Darstellung der Finanzinformationen

Sofern nicht anders angegeben, sind sämtliche Finanzinformationen in kanadischen Dollar (CAD) dargestellt. Die vorläufigen Finanzdaten für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sind ungeprüft, basieren auf internen Managementrechnungen und können sich im Rahmen der Abschlussprüfung wesentlich ändern.

Non-IFRS-Kennzahlen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Finanzkennzahlen, darunter Bruttomarge, Betriebsergebnis, normalisiertes Betriebsergebnis und operativer Cashflow, sind Non-IFRS-Kennzahlen und besitzen keine standardisierte Definition nach den International Financial Reporting Standards (IFRS). Sie sind daher möglicherweise nicht mit gleichlautenden Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur erwarteten Geschäftsentwicklung von CWE, zur Terminierung der Hauptversammlung, zur möglichen Ausübung der Series-B-Option, zur weiteren Expansion des Filialnetzes sowie zu den strategischen Zielen von Neural.

Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen.

Weitere Risikofaktoren sind in den öffentlichen Unterlagen von Neural auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Hinweis gemäß US-Wertpapierrecht

Die Wertpapiere von Neural Therapeutics Inc. sind nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder entsprechende Ausnahme weder angeboten noch verkauft werden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64134N2032

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.