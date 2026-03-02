IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining entdeckt zwei neue Gold-Kupfer-Bodenanomalien auf Brussels Creek, zu einem Zeitpunkt, an dem Gold zu höheren Preisen gehandelt wird und sich die Fundamentaldaten für Kupfer verbessern

IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining entdeckt zwei neue Gold-Kupfer-Bodenanomalien auf Brussels Creek, zu einem Zeitpunkt, an dem Gold zu höheren Preisen gehandelt wird und sich die Fundamentaldaten für Kupfer verbessern

Vancouver, BC - 2. März 2026 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | FWB: SL51) freut sich, zwei neue anomale Zonen bekannt zu geben, die im Rahmen einer geochemischen Bodenuntersuchung mit 127 Proben für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Kupfer-Palladium-Projekt Brussels Creek (Brussels Creek) im vielversprechenden Bergbaugebiet Kamloops in British Columbia entdeckt wurden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83208/Vanguard_020326_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Lage von Brussels Creek und Nähe zur Mine New Afton

Aufgrund dieser Ergebnisse wird Hardline Exploration Ltd. (Hardline), ein renommiertes unabhängiges geologisches Beratungsunternehmen, wie bereits angekündigt einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über das Projekt Brussels Creek erstellen.

Highlights der Bodenuntersuchung auf Brussels Creek

- Insgesamt wurden 127 Bodenproben auf einem systematischen Raster über dem vielversprechenden Gebiet innerhalb des Brussels Creek-Claimblocks entnommen. Die Proben ergaben Werte zwischen 1 und 88 ppb Au und 28 bis 221 ppm Cu (Abbildungen 2, 3).

- Die Untersuchung ergab mehrere anomale Gold- und Kupfertrends, wobei die Werte in mehreren Proben im Bereich von 15 bis 30 ppb Au lagen, eine bemerkenswerte Anzahl im Bereich von 30 bis 75 ppb Au und vereinzelte Proben über 75 ppb Au.

- Es haben sich zwei markante anomale Zonen herauskristallisiert:

o Eine westliche Anomalie mit erhöhten Goldwerten in Bodenproben, wobei die größten Probenwerte (z. B. 88 ppb und andere Werte im oberen Bereich) einen zusammenhängenden Trend definieren, der mit interpretierten strukturellen Brüchen und günstigen lithologischen Kontakten übereinstimmt und nach Westen hin offen bleibt.

o Eine östliche Anomalie mit 76 ppb Au am Rand der geochemischen Untersuchung, die das Potenzial hat, in mehrere Richtungen offen zu bleiben.

Mehrere Goldanomalien bleiben entlang des Streichens sowie nach Norden und Süden offen, was auf das Potenzial für erweiterte anomale Fußabdrücke mit Folgeprobenahmen und geophysikalischer Zielbestimmung hindeutet.

Die geochemischen Bodenuntersuchungsergebnisse von Brussels Creek aus dem Herbst 2025 bestätigen das Vorhandensein robuster Goldanomalien in mehreren strukturellen Korridoren innerhalb des Projektgebiets, sagte der CEO von Vanguard Mining Corp., David Greenway. Besonders ermutigend ist, dass mehrere der stärkeren Goldtrends im Boden - einschließlich unserer westlichen und östlichen Anomalien - weiterhin offen und ungetestet sind. Diese offenen Trends liefern uns klare Vektoren zu potenziellen mineralisierten Systemen und stärken unser Vertrauen erheblich, zu einem Zeitpunkt, an dem wir in die nächste Phase der detaillierten geophysikalischen Untersuchungen und Bohrzielbestimmungen eintreten.

Wichtig ist, dass diese Ergebnisse in einer Zeit bekannt werden, in der Gold nahe seinem Rekordhoch gehandelt wird, was den strategischen Wert der Erschließung hochwertiger Goldziele in erstklassigen Jurisdiktionen wie British Columbia unterstreicht. Gleichzeitig unterstreicht die Stärkung der langfristigen Fundamentaldaten für Kupfer - angetrieben durch Elektrifizierung, Netzausbau, KI-Infrastruktur und globale Dekarbonisierungsinitiativen - die Bedeutung der Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte auf Brussels Creek. Durch die Lage des Projekts innerhalb des Quesnel-Terrans, angrenzend an die produzierende Mine New Afton, befindet sich Vanguard in einem der bewährtesten Kupfer-Gold-Gürtel Kanadas.

Wir sind der Ansicht, dass Brussels Creek über die geologischen Voraussetzungen für eine bedeutende Entdeckung verfügt, und diese Bodenprobenergebnisse sind ein wichtiger Schritt, um dieses Potenzial systematisch zu erschließen.

Gold wurde kürzlich zu oder nahe seinem Allzeithoch gehandelt, unterstützt durch rekordverdächtige Käufe der Zentralbanken, geopolitische Instabilität und die Nachfrage der Anleger nach Sachwerten. Gleichzeitig bleiben die globalen Kupfervorräte historisch knapp, während das prognostizierte Nachfragewachstum im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen, Batteriespeichern, Rechenzentren für künstliche Intelligenz und dem Ausbau des Stromnetzes weiterhin die Entwicklung neuer Versorgungsquellen übertrifft. Große Bergbauunternehmen konzentrieren sich zunehmend auf die Sicherung langlebiger Kupfer-Gold-Vorkommen in bergbaufreundlichen Regionen und unterstreichen damit den strategischen Wert von Projekten in etablierten Porphyrgürteln wie dem Quesnel-Terran in British Columbia.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83208/Vanguard_020326_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Geochemische Bodenkarte - Gold

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83208/Vanguard_020326_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 3: Geochemische Bodenkarte - Kupfer

Nächste Schritte

Aufgrund der Ergebnisse der Bodenuntersuchung leitet Vanguard folgende Maßnahmen ein:

- Detaillierte geologische Kartierung und Prospektion der westlichen und östlichen Anomalien,

- Anschließende geophysikalische Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) und Resistivitätsmessungen zur Bestimmung der Ladbarkeit und Struktur des Untergrunds,

- Integration der Boden-Geochemie mit historischen Daten zur Gesteinsgeochemie und Alteration, um die bohrfertigen Ziele für 2026 zu verfeinern.

- Folgebohrprogramm

Über Hardline Exploration Corp.

Hardline Exploration Corp. ist ein geologisches Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit Sitz in Smithers, British Columbia. Das Unternehmen ist auf die Mineralexploration in frühem bis fortgeschrittenem Stadium spezialisiert und bietet umfassende Dienstleistungen an, einschließlich geologischer Kartierungen, geochemischer und geophysikalischer Programmgestaltung, Datenauswertung und Projektmanagement. Hardline kann eine starke Erfolgsbilanz bei der Umsetzung kosteneffizienter, technisch solider Feldprogramme im gesamten Westen Kanadas vorweisen.

QA/QC und Datenüberprüfung

Alle Proben aus dem Explorationsprogramm 2025 von Vanguard auf Brussels Creek wurden gemäß den branchenüblichen Protokollen zur Gewährleistung der Datenintegrität entnommen, behandelt und transportiert. Die Proben wurden in sicheren Probenbeuteln verpackt, am Entnahmeort versiegelt und unter einer dokumentierten Kontrollkette vom Feld bis zum Transport zum Analyselabor aufbewahrt.

Die analytischen Arbeiten werden von SGS durchgeführt, einem unabhängigen, ISO-akkreditierten Labor, das die Anforderungen von ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 erfüllt. Die Goldanalyseverfahren und Multielement-Assays wurden unter Verwendung von branchenüblichen Analysetechniken durchgeführt, die für die geochemische Exploration im Frühstadium geeignet sind. SGS bewahrt grobe Rückstände und Pulpen für eine mögliche zukünftige Verifizierung und erneute Analyse auf.

Vanguard unterhält ein strenges internes Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC). Das Programm umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in den Probenstrom in regelmäßigen Abständen, um die analytische Genauigkeit, Präzision und potenzielle Kontamination zu überwachen. Die internen QA/QC-Ergebnisse des Labors werden vom Unternehmen überprüft, um die Einhaltung der anerkannten Branchenpraktiken sicherzustellen.

Der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens hat die QA/QC-Verfahren und Analyseergebnisse überprüft und keine wesentlichen Probleme festgestellt, die die Zuverlässigkeit der gemeldeten Daten beeinträchtigen würden. Die angewandten Datenüberprüfungsverfahren werden für ein Explorationsprogramm im Frühstadium als angemessen erachtet.

Die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Informationen wurden anhand der verfügbaren Bewertungsberichte der Regierung und anderer öffentlicher Bekanntmachungen überprüft. Diese Informationen wurden jedoch nicht gemäß den aktuellen NI 43-101-Standards überprüft und gelten daher als historisch und werden ausschließlich im Zusammenhang mit der Exploration bereitgestellt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83208/Vanguard_020326_DEPRCOM.004.jpeg

Abbildung 4: Probenahmen 2019 und Bohrlochstandorte 2023

Regionaler Kontext und Zusammenarbeit mit Ureinwohnern

Am 3. November 2025 gab Coeur Mining Inc. ein endgültiges Abkommen hinsichtlich der Übernahme von New Gold Inc. im Rahmen einer sämtliche Aktien umfassenden Transaktion im Wert von 7 Milliarden USD bekannt, wodurch ein Bergbauunternehmen im Wert von insgesamt 20 Milliarden USD entsteht. Diese Entwicklung erhöht die strategische Bedeutung der Region weiter und verdeutlicht die Konsolidierung bedeutsamer Kupfer-Gold-Assets in British Columbia.

Brussels Creek befindet sich in einer strategisch günstigen Position neben der Mine New Afton von New Gold Inc. (Abbildung 1), einem seit Langem bestehenden Kupfer-Gold-Betrieb im produktiven Quesnel Terrane. Diese Nähe zu einem etablierten, hochwertigen Bergbaukomplex erhöht das Explorationspotenzial von Vanguard und unterstreicht die strategische Bedeutung seines Landpakets innerhalb des Quesnel Terrane in British Columbia - einem regionalen geologischen Gürtel, der für seine umfassenden alkalischen Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme bekannt ist.

Vanguard erkennt an, dass das Projekt Brussels Creek innerhalb des Gebiets Stkemlúpsemc te Secwépemc auf dem nicht abgetretenen traditionellen Land der Secwépemc Nation liegt. Das Unternehmen ist bestrebt, bei der Durchführung aktueller und zukünftiger Explorationsprogramme eng mit den Kempuls te Secwépemc (TteS) zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit umfasst eine Schwerpunktlegung auf lokale Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, die Beschaffung bei indigenen Unternehmen, einen mit den Prioritäten der Gemeinde abgestimmten Umweltschutz sowie eine transparente, kontinuierliche Einbindung mit Fortdauer der Aktivitäten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83208/Vanguard_020326_DEPRCOM.005.png

Abbildung 5: Karte des Claims Brussels Creek

Vanguard setzt auch die laufende Konsultation mit den First Nations sowie eine archäologische Folgenabschätzung (Archaeological Impact Assessment / AIA) fort, die erforderlich ist, bevor auf weitere vorrangige Standorte zugegriffen werden kann, die im technischen Bericht gemäß NI 43-101 für Vanguard (ehemals Le Mare Gold Corp.) vom 19. Februar 2021, überarbeitet am 12. April 2021, von Chris M. Healey, P.Geo., Principal Geologist, Healex Consulting Ltd. (EGBC #36477) identifiziert wurden.

Über Brussels Creek, Kamloops, BC

Das Konzessionsgebiet Brussels Creek liegt etwa 24 km westlich von Kamloops und grenzt an die Mine New Afton von New Gold (Abbildung 1). Das Projekt umfasst 1.350,43 ha (17 Claims, 66 Zellen) (Abbildung 5) und befindet sich in einem geologischen Umfeld, das mit New Afton sowie Highland Valley, Mount Polley, Kemess und Galore Creek vergleichbar ist - allesamt siliziumdioxidgesättigte, kupfer- und goldhaltige alkalische Porphyrlagerstätten, die sich alle innerhalb des Quesnel Terrane befinden.

Im Rahmen von Feldarbeiten wurde ein mineralisierter Quarz-Feldspat-Porphyrkörper identifiziert, der in das Vulkangestein der Nicola Group eindringt. Historische Probenahmen (1983/84) ergaben eine anomale Zone von 200 m mal 400 m mit Goldwerten von bis zu 3,5 g/t. Schürfproben, die im Jahr 2019 im Konzessionsgebiet entnommen worden waren, ergaben Werte von 10,1 g/t Au (mit 0,7 g/t Pd) und 11,5 g/t Au, was die hochgradige Oberflächenmineralisierung bestätigt.

Offenlegung bezüglich New Afton: Die Informationen über die Mine New Afton von New Gold Inc. stammen von öffentlich eingereichten Jahresergebnissen 2024 von New Gold und dienen ausschließlich dazu, die Nähe von Brussels Creek zu einer in Betrieb befindlichen Mine zu veranschaulichen. Die qualifizierte Person bestätigt, dass dies keine eingeschränkte Offenlegung gemäß NI 43-101 s. 2.3(1)(a) darstellt, da es sich um die Produktion eines Drittunternehmens und nicht um das Konzessionsgebiet des Unternehmens handelt.

Das Management von Vanguard weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Vanguard nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Webseite zu Brussels Creek: Brussels Creek - Vanguard Mining Corp

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Explorationsprojekte in Argentinien, Kanada und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, P.Geo., M.Sc., MBA, einem beratenden Geologen, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt. Herr Segerstrom steht in keinem unabhängigen Verhältnis zu Vanguard und ist daher im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig.

Die Angaben zu den Produktionsergebnissen aus der Mine New Afton von New Gold Inc. basieren auf Informationen aus den öffentlich zugänglichen Jahresabschlüssen von New Gold für 2024. Diese Informationen dienen lediglich als Kontext, um die Nähe des Projekts Brussels Creek des Unternehmens zu einem etablierten Bergbaubetrieb hervorzuheben. Der qualifizierte Sachverständige bestätigt, dass die Angaben keine gemäß Abschnitt 2.3(1)(a) der Vorschrift NI 43-101 beschränkten Angaben darstellen, da sie sich auf die tatsächliche gemeldete Produktion eines Drittbetriebs und nicht auf das Konzessionsgebiet des Unternehmens oder eine etwaige dortige Mineralisierung beziehen.

Die Verweise auf historische Probenergebnisse (1983/84) und Stichproben, die 2019 entnommen wurden, stellen Explorationsergebnisse und nicht historische Schätzungen im Sinne von Abschnitt 2.4 von NI 43-101 dar. Die Angabepflichten für historische Schätzungen gemäß NI 43-101 gelten daher nicht. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Stichproben von Natur aus selektiven Charakter haben und möglicherweise nicht charakteristisch für die gesamte Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet sind.

Vanguard weist ausdrücklich darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder eine Produktion auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Vanguard nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten von Vanguard zulassen.

Im Namen des Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Vanguard widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Vanguard daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich der Ergebnisse von Vanguards Exploration oder der Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Vanguard erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Vanguard übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83208

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83208&tr=1

