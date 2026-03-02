Israel fordert Bewohner im Süden des Libanons zur Flucht auf

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Angesichts der jüngsten militärischen Eskalation zwischen den beiden Nachbarländern hat die israelische Armee die Bewohner von rund 50 Orten im Süden des Libanons zur Flucht aufgefordert. Solche Aufrufe des Militärs deuten in der Regel auf bevorstehende Kampfhandlungen in den betroffenen Gebieten hin. Auf der Plattform X erklärte eine Sprecherin der Armee, die Aktivitäten der Hisbollah-Miliz würden Israel zum Handeln zwingen, man wolle aber der Zivilbevölkerung keinen Schaden zufügen.

Die Bewohner der Orte sollten sich zur Sicherheit in offene Gebiete begeben, mindestens einen Kilometer von den Häusern entfernt. Wer sich in der Nähe von Hisbollah-Elementen, Einrichtungen oder Kämpfern aufhalte, riskiere sein Leben, hieß es weiter.

Unmittelbar zuvor griff die schiitische Miliz nach eigenen Angaben aus Solidarität mit dem Iran Ziele in Israel mit Raketen an. Kurz darauf begann die israelische Armee Stellungen der Hisbollah im nördlichen Nachbarland zu bombardieren, auch im Raum der libanesischen Hauptstadt Beirut./jbz/DP/zb