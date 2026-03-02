Israel greift nach Hisbollah-Angriff Libanon an - Konflikt weitet sich aus

Beirut/Kairo, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Mit dem Eingreifen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz hat sich der Konflikt um den Iran auf den Libanon ausgeweitet. Als Reaktion auf Raketen- und Drohnenangriffe der Hisbollah auf Israel hat das israelische Militär am Montag Ziele im gesamten Libanon angegriffen. ‌Die Hisbollah bezeichnete ihren Angriff als Vergeltung für die Tötung des obersten iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei durch Israel und die USA. Damit eröffnet ⁠die Miliz ⁠eine neue Front in dem Konflikt, der am Wochenende mit US-israelischen Angriffen auf den Iran begonnen hatte.

Das israelische Militär teilte zudem mit, es habe ranghohe Mitglieder der Hisbollah in Beirut sowie ein zentrales Mitglied im Südlibanon angegriffen. "Die Hisbollah hat über Nacht einen Feldzug gegen Israel eröffnet und ist ‌für jede Eskalation voll verantwortlich", sagte der israelische ‌Generalstabschef Ejal Samir. Die Hisbollah erklärte ihrerseits, die fortgesetzten israelischen Angriffe gäben ihr das Recht, sich "zur geeigneten Zeit und am geeigneten Ort" zu verteidigen.

LIBANESISCHER MINISTERPRÄSIDENT: BESCHUSS ⁠UNVERANTWORTLICH

In der libanesischen Hauptstadt Beirut erschütterten mehr als ein Dutzend Explosionen die von ‌der Hisbollah kontrollierten südlichen Vororte. Das israelische ⁠Militär teilte mit, es habe ranghohe Hisbollah-Mitglieder in der Nähe von Beirut angegriffen und wies die Bewohner Dutzender Dörfer im Süd- und Ostlibanon an, die Gebiete zu verlassen.

Noch am Samstag hatte die libanesische ‌Regierung mitgeteilt, der US-Botschafter habe versichert, ⁠Israel werde nicht eskalieren, solange es ⁠keine feindseligen Handlungen von libanesischer Seite gebe. Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam bezeichnete den Raketenbeschuss aus dem Südlibanon in Richtung Israel als "unverantwortlichen" und "fragwürdigen Akt", der die Sicherheit des Landes gefährde.

Den Berichten zufolge handelt es sich um die heftigsten Angriffe auf die südlichen Vororte Beiruts seit dem Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2024. Beide Seiten hatten sich damals auf einen von den USA vermittelten Waffenstillstand geeinigt.

(Bericht von Laila Bassam, ⁠Yomna Ehab und Nayera Abdallah, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)