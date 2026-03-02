Israel: Hisbollah-Chef Naim Kassim ist Angriffsziel

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israel hat den Chef der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz bei Angriffen im Libanon im Visier. Naim Kassim sei unter iranischem Druck zum Angriff auf Israel übergegangen, schrieb der israelische Verteidigungsminister Israel Katz auf der Plattform X. Die Hisbollah werde einen hohen Preis für ihren Angriff auf Israel zahlen.

Die Hisbollah hat in der Nacht mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Israel greift seitdem Ziele im Libanon an. Die Schiitenmiliz begründete ihren Angriff mit der Tötung des obersten Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, bei einem israelischen Luftangriff am Samstag in Irans Hauptstadt Teheran.

Kassim ist der Nachfolger von Hassan Nasrallah, den Israel im September 2024 bei einem Angriff im Libanon getötet hatte./cir/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News