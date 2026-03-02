Katar schießt iranische Kampfflugzeuge ab

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DOHA (dpa-AFX) - Der Golfstaat Katar hat nach eigenen Angaben zwei iranische Kampfflugzeuge abgeschossen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Doha mit. Er ist das erste Mal seit Beginn der aktuellen Eskalation in der Region, dass iranische Kampfflugzeuge abgeschossen wurden. Der Iran äußerte sich zunächst nicht.

Nach katarischen Angaben seien auch sieben ballistische Raketen abgefangen und zudem fünf Drohnen abgeschossen worden. Sie alle hätten heute "mehrere Gebiete des Staates zum Ziel" gehabt, hieß es weiter. Alle Flugkörper seien rechtzeitig erkannt und noch vor dem Erreichen ihrer Ziele zerstört worden.

Die Bevölkerung sowie Einwohner und Besucher wurden aufgerufen, Ruhe zu bewahren, offiziellen Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu folgen und sich ausschließlich über staatliche Informationskanäle zu informieren./arj/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Rohstoffe
Staaten des Ölkartells Opec+ heben Fördermenge angestern, 13:40 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperationheute, 11:57 Uhr · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkenheute, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News