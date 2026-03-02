Kocher: EZB muss angesichts der Unsicherheit bei Zinsen flexibel reagieren können

02. Mrz (Reuters) - Angesichts ⁠erhöhter Unsicherheit sollte sich die EZB laut Ratsmitglied Martin Kocher auch für Zinsänderungen bereithalten.

Je nach Lage könne es erforderlich sein, dass die Zinszügel gelockert oder auch gestrafft werden müssten, ‌sagte der österreichische Notenbankchef dem "Wall Street Journal" in einem am Montag veröffentlichten Interview. Die erhöhten geopolitischen Spannungen könnten ⁠die ⁠Wirtschaft belasten. Zugleich dürften Störungen an den Ölmärkten oder beim Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus die Kosten und damit die Inflation nach oben treiben.

Der Iran-Konflikt könnte zu einer längeren Schließung der für die Schifffahrt überaus ‌wichtigen Meerenge führen, die den Golf und ‌das offene Meer verbindet. Sie ist eine der bedeutendsten Routen für den weltweiten Ölexport. Die Beeinträchtigung der Schifffahrt durch ⁠die Meerenge hat sich bereits auf den Ölpreis ausgewirkt, der ‌am Montag sprunghaft angestiegen ist.

Händler ⁠an den Geldmärkten sehen die Chancen für eine Zinssenkung der EZB bis zum Jahresende nur noch bei acht Prozent. Am Freitag, also vor Ausbruch des ‌Iran-Konflikts, war die Chance ⁠von den Händlern noch auf ⁠40 Prozent taxiert worden. Die EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 achtmal auf aktuell zwei Prozent gesenkt, weil der Preisdruck insgesamt nachgelassen hat. Seither wurde er nicht mehr angetastet. Laut EZB-Chefin Christine Lagarde ist die Geldpolitik zurzeit gut positioniert.

