Krieg in Nahost weitet sich aus - Front im Libanon eröffnet

- von Laila Bassam ⁠und Parisa Hafezi

Beirut/Dubai, 02. Mrz (Reuters) - Der Luftkrieg der USA und Israels gegen den Iran hat sich am Montag ausgeweitet und droht, die gesamte Region in einen langanhaltenden Konflikt zu stürzen. Während Israel eine neue Front gegen die Hisbollah im Libanon eröffnete, feuerte Teheran Raketen und Drohnen auf Israel, die Golfstaaten und erstmals auch auf einen britischen Stützpunkt auf Zypern ab. An den Finanzmärkten sorgte die Eskalation für Turbulenzen: Die Ölpreise stiegen kräftig an, da der Schiffsverkehr in der wichtigen Straße von Hormus weitgehend zum Erliegen kam.

In ‌Kuwait stürzten am Montag drei US-Militärjets ab. Das US-Zentralkommando Centcom erklärte, die Maschinen vom Typ F-15E seien versehentlich von der kuwaitischen Flugabwehr ins Visier genommen worden. Alle sechs Besatzungsmitglieder der drei Jets hätten sich retten können und seien in stabilem Zustand. In Kuwait-Stadt war zudem Rauch in der Nähe der US-Botschaft aufgestiegen. ⁠Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Eine ⁠neue Hauptfront eröffnete sich im Libanon. Die radikal-islamische Hisbollah, einer der wichtigsten Verbündeten Teherans, feuerte als Vergeltung für den Tod des iranischen Obersten Führers Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. Die israelische Armee reagierte mit massiven Luftschlägen auf die von der Hisbollah kontrollierten südlichen Vororte Beiruts. Nach libanesischen Angaben wurden dabei mindestens 31 Menschen getötet und 149 verletzt. Israel erklärte den Hisbollah-Anführer Naim Kassem zum "Ziel für eine Eliminierung", betonte jedoch, derzeit keine Bodenoffensive zu planen.

TRUMP RUFT ERNEUT ZUM STURZ DER TEHERANER FÜHRUNG AUF

Auch die Verbündeten der USA gerieten ins Visier. In Dubai, der katarischen Hauptstadt Doha und im Ort Samha in den Vereinigten Arabischen Emiraten waren Explosionen zu ‌hören. Auf Zypern traf eine Drohne den britischen Luftwaffenstützpunkt Akrotiri. Es entstand nur geringer Schaden, doch ‌markiert der Vorfall den ersten Angriff auf einen US-Verbündeten in Europa in diesem Konflikt. Am Montag steuerten nach britischen Angaben zwei Drohnen auf Akrotiri zu, diese seien aber rechtzeitig abgefangen worden. Der Iran hatte erklärt, er werde auch Militärstellungen in benachbarten Staaten unter Beschuss nehmen.

Die E3-Staaten Deutschland, Großbritannien und Frankreich erklärten, notfalls militärische Defensivmaßnahmen zu ergreifen. In einer gemeinsamen Erklärung ⁠hieß es, dass dies mithelfen könne, die Fähigkeit des Iran, Raketen und Drohnen abzufeuern, "an der Quelle" zu zerstören. Die Bundesregierung schloss allerdings eine direkte Beteiligung aus.

Trump hatte ‌bereits am Sonntag gesagt, der militärische Konflikt könne vier Wochen andauern. Trump rief zudem ⁠erneut die Iraner zum Sturz ihrer Führung auf. Die USA und Israel scheuen angesichts möglicher Verluste vor eigenen Bodentruppen zurück. Iranischen Sicherheitskräften sagte Trump bei Kapitulation Immunität zu, drohte bei Widerstand jedoch mit dem Tod.

Innenpolitisch steht Trump unter Druck. Am Sonntag wurden die ersten drei US-Todesopfer des Einsatzes bestätigt, die bei einem Angriff auf einen Stützpunkt in Kuwait ums Leben kamen. Einer Reuters/Ipsos-Umfrage zufolge befürwortet nur etwa jeder vierte Amerikaner den Krieg - angesichts ‌der anstehenden Zwischenwahlen im November ein Risiko für Trumps Republikaner.

"SIE TÖTEN KINDER"

Im Iran hat ⁠nach dem Tod Chameneis ein Führungsrat um Präsident Massud Peseschkian vorübergehend ⁠die Amtsgeschäfte übernommen. Ali Laridschani, ein einflussreicher Berater, erteilte Verhandlungen mit den USA eine Absage und attestierte Trump "wahnhafte Ambitionen". Trump hatte zuvor erklärt, die Iraner wollten mit ihm reden und er sei bereit dazu.

Während manche Iraner den Tod des 86-jährigen Chamenei feierten, flohen andere aus den Städten. Es gab Berichte über zivile Opfer. "Sie töten Kinder, sie greifen Krankenhäuser an", sagte ein Lehrer aus Täbris am Telefon. "Ist das die Art von Demokratie, die Trump uns bringen will?"

Die Weltwirtschaft reagierte alarmiert, aber nicht panisch. Der Flugverkehr in der Region ist stark beeinträchtigt, der Flughafen Dubai – das weltweit geschäftigste Drehkreuz – blieb geschlossen. Viele Touristen sind gestrandet. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, man gehe von einer mittleren fünfstelligen Zahl von Deutschen in der Region aus. Die Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus wirkte sich zudem auf den Ölpreis aus. Die Unterbrechung der Öltransporte durch die Meerenge, durch die ein Fünftel des weltweiten Ölhandels fließt, ließ die Preise an ⁠den Märkten um rund sieben Prozent steigen. Einige Experten hatten am Wochenende einen weitaus kräftigeren Anstieg nicht ausgeschlossen. Der deutsche Aktienindex DAX lag am Mittag knapp zwei Prozent im Minus.

(Mit weiteren Reportern in der RegionBearbeitet von Alexander Ratz, Ralf BodeRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)