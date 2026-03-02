Kuwait: Mehrere US-Militärjets abgestürzt - Crews überleben

KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Im Golfstaat Kuwait sind nach dortigen offiziellen Angaben mehrere US-Militärflugzeuge abgestürzt. Die Besatzungen hätten überlebt, teilte ein Sprecher des kuwaitischen Verteidigungsministeriums mit. Zu den Absturzursachen machte der Sprecher keine Angaben./jot/DP/stk