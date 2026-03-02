Libanon verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten

dpa-AFX
BEIRUT (dpa-AFX) - Die libanesische Regierung hat die militärischen Aktivitäten der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz für illegal erklärt. Das kündigte Ministerpräsident Nauaf Salam in einer Fernsehansprache an. Damit verändert sich der Status der Gruppe von einer teilweise geduldeten Widerstandsbewegung zu einer verbotenen Organisation./arj/DP/mis

