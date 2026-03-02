Linke warnt vor Bürgerkrieg im Iran

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Chef Jan van Aken hat vor einem Bürgerkrieg im Iran gewarnt. "Im schlimmsten Fall gibt es einen Regimewechsel aber keine Demokratie, sondern andere bewaffnete Milizen oder andere Autokraten, die dort kommen", sagte er vor Journalisten in Berlin.

Zur Tötung des obersten Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, und anderen Funktionären sagte van Aken: "Man soll sich nie über den Tod eines Menschen freuen und trotzdem denke ich, ist es gut, dass die weg sind, und mögen sie in der Hölle schmoren."

Der Linken-Chef nannte die Angriffe Israels und der USA völkerrechtswidrig. Man könne gleichzeitig an der Seite der Demokratiebewegung im Iran und an der Seite des Völkerrechts stehen. Das schließe sich nicht aus./jr/DP/nas

