Macron will Atom-Zusammenarbeit mit Deutschland - Arsenal wird aufgestockt

Paris, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Angesichts wachsender weltweiter Konflikte will Frankreich bei der nuklearen Abschreckung künftig enger mit Deutschland zusammenarbeiten und sein Waffenarsenal aufstocken.

Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte am Montag eine Verschärfung der französischen Nukleardoktrin an. Deutschland werde eine Schlüsselrolle spielen, sagte er. ‌Auch Polen, die Niederlande, Belgien und Dänemark könnten an französischen Atom-Manövern teilnehmen. "Wir erleben derzeit eine Phase geopolitischer Umwälzungen voller Risiken", sagte Macron in einer ⁠Rede auf ⁠einem Atom-Stützpunkt an der Atlantikküste. Er habe daher eine Vergrößerung des Atomwaffenarsenals angeordnet. Die künftige Zahl der Sprengköpfe werde jedoch nicht veröffentlicht. Zudem sei es unter nicht näher genannten Umständen möglich, Waffen in anderen europäischen Ländern zu stationieren. Dies sei Teil einer neuen Doktrin, die er als "vorgelagerte Abschreckung" bezeichnete.

Bundeskanzler ‌Friedrich Merz (CDU) hatte bei der Münchner Sicherheitskonferenz zuletzt ‌Gespräche mit Frankreich auch zum Thema des Atomschutzschirms angekündigt. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte jedoch betont, man setze bei der Abschreckung weiter auf die USA. Eine Unterstützung ⁠der französischen nuklearen Abschreckung durch Deutschland werde jedoch rein konventioneller Natur sein. Pistorius ‌hatte weiter gesagt, die Bundesrepublik habe sich ⁠vertraglich verpflichtet, niemals über Atomwaffen zu verfügen, und werde sich daran halten. Zudem werde die Welt durch noch mehr Nuklearwaffen an weiteren Orten nicht sicherer.

Die Entscheidung über den Einsatz von Atomwaffen werde jedoch ‌nicht geteilt und verbleibe allein in ⁠den Händen des französischen Präsidenten, betonte ⁠Macron. Bislang verlassen sich die meisten europäischen Länder bei der Abschreckung potenzieller Gegner vor allem auf die USA. Die Annäherung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump an Russland im Ukraine-Krieg und seine härtere Haltung gegenüber traditionellen Verbündeten haben jedoch die europäischen Regierungen verunsichert. Macron erklärte, die französische Abschreckung sei eine Ergänzung zur nuklearen Mission der Nato. Die Überarbeitung der Doktrin sei transparent und in Absprache mit den USA und Großbritannien ausgearbeitet worden.

