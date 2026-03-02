Micron Technology glänzt mit Rekordzahlen – Gewinner der KI‑getriebenen Speicherknappheit

Die Micron‑Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten außergewöhnlich stark zugelegt und einen Total Return von rund 350 % erzielt, deutlich mehr als der Gesamtmarkt. Haupttreiber waren die massiv steigende Nachfrage nach High‑Bandwidth‑Memory für KI‑Chips sowie die daraus resultierende starke operative Dynamik und ausverkaufte Produktionskapazitäten bis 2026. Zudem profitierte das Unternehmen von großen strategischen Investitionen in neue Werke und einer günstigen industriepolitischen Unterstützung in den USA. Insgesamt positioniert sich Micron damit als einer der wichtigsten Gewinner des globalen KI‑Booms.

Fundamentale Analyse

Der Speicherchipkonzern liefert operativ weiter starke Argumente. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit Ende 27. November 2025 kletterte der Umsatz auf 13,64 Milliarden Dollar. Der GAAP Nettogewinn lag bei 5,24 Milliarden Dollar, was 4,60 Dollar je Aktie entspricht. Auf bereinigter Basis meldete Micron 4,78 Dollar je Aktie. Besonders auffällig ist die Margenentwicklung: Die Bruttomarge stieg auf 56,0 Prozent und bereinigt auf 56,8 Prozent. Der operative Cashflow erreichte 8,41 Milliarden Dollar, der bereinigte freie Cashflow 3,91 Milliarden Dollar.

Die Wachstumstreiber sind klar erkennbar, denn mehrere Sparten liefern hohe Profitabilität. Das Cloud Memory Geschäft erzielte 5,28 Milliarden Dollar Umsatz bei 66 Prozent Bruttomarge. Mobile und Client steuerte 4,26 Milliarden Dollar bei und kam auf 54 Prozent Bruttomarge. Das Automotive und Embedded Segment wuchs auf 1,72 Milliarden Dollar und verbesserte die Bruttomarge auf 45 Prozent.

Für das laufende zweite Quartal 2026 hat das Management die Messlatte nochmals höher gelegt. In Aussicht stehen 18,70 Milliarden Dollar Umsatz mit einer Bandbreite von 0,40 Milliarden. Die Bruttomarge soll bei 67 Prozent liegen, bereinigt bei 68 Prozent. Der Gewinn je Aktie wird mit 8,19 Dollar avisiert, bereinigt mit 8,42 Dollar. Die Guidance zeigt, wie stark Micron vom KI getriebenen Investitionszyklus im Rechenzentrum profitiert.

Parallel dazu schaltet der US Konzern beim Kapazitätsausbau in einen neuen Gang. Micron plant in den Vereinigten Staaten Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar, davon etwa 150 Milliarden für Fertigung sowie 50 Milliarden für Forschung und Entwicklung. Im Paket enthalten sind zwei führende Hochvolumen Fabs in Idaho, bis zu vier weitere in New York, die Modernisierung des Standorts in Virginia sowie zusätzliche Fähigkeiten bei der Verpackung von High Bandwidth Memory in den USA. Die erste neue Idaho Fabrik soll ab 2027 DRAM Output liefern, die zweite soll vor dem ersten New York Werk ans Netz gehen.

International wächst Micron ebenfalls. Für Hiroshima in Japan steht eine Investition von umgerechnet rund 9,6 Milliarden Dollar im Raum, die laut Berichten den Bau einer HBM fokussierten Fertigung ab Mai 2026 vorsieht, erste Lieferungen werden um 2028 erwartet.

Am 28. Februar eröffnete das Unternehmen zudem in Sanand im indischen Bundesstaat Gujarat eine Halbleiter Montage und Testfabrik. Die erste Ausbaustufe umfasst mehr als 500.000 Quadratfuß Reinraumfläche. Micron beziffert die kombinierte Investition zusammen mit staatlichen Partnern auf rund 2,75 Milliarden Dollar. Das Werk hat die kommerzielle Produktion aufgenommen und die erste Lieferung von in Indien gefertigten Speichermodulen ging an Dell für lokal produzierte Laptops. Für 2026 erwartet Micron dort die Montage und das Testen von zig Millionen Chips, 2027 soll die Größenordnung auf Hunderte Millionen steigen.

An der Wall Street überwiegt weiter der Optimismus. In den vergangenen Wochen hoben mehrere Häuser ihre Kursziele deutlich an, Needham und Morgan Stanley setzten ihre Marken jeweils auf 450 Dollar. Der Blick nach vorn bleibt dennoch anspruchsvoll, denn nach dem kräftigen Lauf ist die Erwartungshaltung hoch.