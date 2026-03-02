Miele erzielt Umsatzplus - Sparprogramm beendet

Düsseldorf, ⁠02. Mrz (Reuters) - Die Miele Gruppe setzt nach einem Umsatzplus im vergangenen Jahr auf weiter leicht ansteigende Erlöse. "Wir blicken auf das Jahr 2026 verhalten ‌optimistisch und rechnen mit einer moderat positiven Umsatzentwicklung, allerdings weiterhin unter hohem Wettbewerbsdruck", sagte der ⁠geschäftsführende Gesellschafter ⁠Markus Miele am Montag. Zulegen konnte das Familienunternehmen aus Gütersloh im vergangenen Jahr vor allem im Geschäft mit Gewerbekunden, aber auch die Nachfrage nach Küchenlösungen verzeichnete ein Plus. ‌Hier stellte Miele unter anderem ‌eine neue Outdoor-Küche vor. Insgesamt fuhr Miele im vergangenen Jahr einen Umsatzzuwachs von 2,3 Prozent auf ⁠5,16 Milliarden Euro ein. Das Unternehmen hatte auch ‌mit einem Sparprogramm auf ⁠den erbitterten Wettbewerb in der Branche reagiert.

Miele habe das Programm erfolgreich abgeschlossen, durch das eine halbe Milliarde Euro eingespart worden ‌sei, hieß es ⁠weiter. Die Personalkosten seien um ⁠mehr als 120 Millionen Euro gesenkt worden, dabei konnten betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland vermieden werden. Weltweit beschäftigt Miele noch rund 23.000 Menschen. Miele sei nun "zukunftsfest aufgestellt", sagte Rebecca Steinhage, Geschäftsführerin Human Resources & Corporate Affairs.

