Mobilfunkmesse: Künstliche Intelligenz soll Netze verbessern

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

BARCELONA (dpa-AFX) - Bei der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC in Barcelona stellen Netzbetreiber, Smartphone-Hersteller und Netztechnik-Spezialisten Innovationen vor, die auf Anwendungen der Künstlichen Intelligenz beruhen. Der MWC beginnt am Montag, als Gast wird auch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) erwartet. Er sucht dort das Gespräch mit Telekom-Chef Tim Höttges, dessen Firma einen KI-Assistenten präsentiert. Dieser soll künftig bei Handygesprächen helfen - etwa mit Live-Übersetzungen und Tourismus-Tipps. Der O2-Mutterkonzern Telefónica stellt ein quantenverschlüsseltes System vor, das absoluten Schutz vor Hackerangriffen bieten soll./wdw/DP/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Telekom
Telefonica

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News