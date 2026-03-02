Mobilfunkmesse: Künstliche Intelligenz soll Netze verbessern

BARCELONA (dpa-AFX) - Bei der weltgrößten Mobilfunkmesse MWC in Barcelona stellen Netzbetreiber, Smartphone-Hersteller und Netztechnik-Spezialisten Innovationen vor, die auf Anwendungen der Künstlichen Intelligenz beruhen. Der MWC beginnt am Montag, als Gast wird auch Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) erwartet. Er sucht dort das Gespräch mit Telekom-Chef Tim Höttges, dessen Firma einen KI-Assistenten präsentiert. Dieser soll künftig bei Handygesprächen helfen - etwa mit Live-Übersetzungen und Tourismus-Tipps. Der O2-Mutterkonzern Telefónica stellt ein quantenverschlüsseltes System vor, das absoluten Schutz vor Hackerangriffen bieten soll./wdw/DP/he