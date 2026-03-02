Nahost-Krieg weitet sich aus - Israel greift Ziele in Libanon an

- von Laila Bassam und ⁠Alexander Cornwell und Andrew Mills und Maha El Dahan

Beirut/Tel Aviv/Dubai, 02. Mrz (Reuters) - Der Konflikt im Nahen Osten hat sich am Montag erneut ausgeweitet und greift jetzt auch auf den Libanon über.

Während Israel und die USA ihre Angriffe auf den Iran und dessen Verbündete intensivierten, startete Teheran eine neue Welle von Raketenangriffen. Als Reaktion auf Raketen- und Drohnenangriffe der mit dem Iran verbündeten Hisbollah auf Israel griff das israelische Militär zudem Ziele im gesamten Libanon an. Inmitten der schweren Gefechte bestätigten die USA eigene Verluste: Bei einem Angriff auf einen Stützpunkt in Kuwait wurden zwei US-Regierungsvertretern zufolge drei Soldaten getötet.

US-Präsident Donald ‌Trump bezeichnete die Gefallenen als "wahre amerikanische Patrioten", warnte jedoch vor weiteren Opfern. In Interviews am Sonntag stellte er sich auf einen längeren Konflikt ein: Der militärische Einsatz gegen iranische Ziele könne noch mindestens vier Wochen andauern. Ein Vertreter des Weißen Hauses betonte, die "Operation Epic Fury" ("Gewaltige Wut") werde unvermindert fortgesetzt. Trump selbst erklärte in einem Video, die Angriffe würden andauern, ⁠bis "alle unsere Ziele erreicht sind". ⁠Bislang sei die iranische Kommandostruktur ausgelöscht worden; zudem seien neun Kriegsschiffe und eine Marinebasis zerstört worden. Insgesamt hätten US-Flugzeuge und Kriegsschiffe seit Beginn der Hauptkampfhandlungen am Samstag mehr als 1000 Ziele angegriffen.

Die iranischen Revolutionsgarden verkündeten, mit einer neuen Raketenwelle die "großen Tore des Feuers" auf Israel geöffnet zu haben. Kurz nach 07.00 Uhr Ortszeit heulten in Israel, einschließlich Tel Aviv und Jerusalem, die Sirenen. Ziele der iranischen Angriffe waren den Angaben zufolge das Regierungsviertel in Tel Aviv sowie Militär- und Sicherheitszentren in Haifa und Ost-Jerusalem. Die Revolutionsgarden drohten, die Sirenen in Israel würden "niemals verstummen".

LUFTHOHEIT ÜBER TEHERAN

Israel griff seinerseits Ziele der Hisbollah im Libanon sowie im Iran an. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete unter Berufung auf eine erste Zählung 31 Tote und 149 Verletzte bei Angriffen auf die ‌von der Hisbollah kontrollierten südlichen Vororte Beiruts. Israel erklärte, dabei auch hochrangige Milizionäre getroffen zu haben. Im Iran ‌waren Explosionen in verschiedenen Teilen Teherans zu hören. In der Stadt Sanandaj in der westlichen Provinz Kurdistan wurden staatlichen Medien zufolge mindestens drei Menschen getötet.

Das israelische Militär gab an, die Lufthoheit über Teheran hergestellt zu haben und dort gezielt Geheimdienst-, Sicherheits- und Kommandozentralen zu bombardieren. Ein Insider sagte, die Schläge seien "deutlich intensiver und umfassender" als im Zwölf-Tage-Krieg zwischen beiden Ländern im vergangenen Juni. Israel habe in den letzten Wochen Waffenbestände ⁠aufgefüllt, so dass es keinen Mangel an Angriffs- oder Verteidigungsmitteln gebe. Innerhalb der nächsten 48 Stunden werde eine weitere Welle von Reservisten einberufen. Generalstabschef Eyal Zamir schwor die Bevölkerung auf "lange Tage ‌des Kampfes" ein, die eine ständige Angriffs- und Abwehrbereitschaft erforderten.

Der Krieg greift zunehmend auf die Nachbarstaaten ⁠über. Neben dem tödlichen Angriff in Kuwait wurde auch der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern von einer Shahed-Drohne getroffen. Es entstand nur geringer Sachschaden, doch war es der erste Angriff auf den Stützpunkt seit einem Anschlag libyscher Milizionäre im Jahr 1986.

Augenzeugen berichteten zudem von Explosionen in Dubai, der katarischen Hauptstadt Doha und in Samha, etwa 50 Kilometer von Abu Dhabi entfernt. In Kuwait fing die Luftabwehr feindliche Drohnen ab; die US-Botschaft warnte ihr Personal vor Angriffen. Die iranischen Revolutionsgarden behaupteten zudem, drei US- und britische ‌Öltanker im Golf und der Straße von Hormus sowie Militärstützpunkte in Bahrain mit Drohnen und Raketen attackiert ⁠zu haben.

"WAHNHAFTE AMBITIONEN"

Der Konflikt folgt auf den Tod des iranischen Revolutionsführers Ajatollah ⁠Ali Chamenei. Um ein Machtvakuum zu verhindern, hat ein Führungsrat die Amtsgeschäfte des 86-Jährigen übernommen, der das Land seit 1989 geführt hatte. Dem Gremium gehören Präsident Massud Peseschkian, der Justizchef und ein Mitglied des Wächterrats an.

Ali Laridschani, ein Berater Chameneis, erteilte Verhandlungen mit den USA eine Absage. Trump habe "wahnhafte Ambitionen" und sorge sich nun um US-Verluste, schrieb er auf der Plattform X. Das Weiße Haus signalisierte hingegen Gesprächsbereitschaft, sollte sich eine neue Führung etablieren. Trump rief die iranischen Sicherheitskräfte zur Kapitulation auf und versprach Immunität, drohte bei Widerstand jedoch mit dem "sicheren Tod" und drängte die Bevölkerung zum Aufstand.

TAUSENDE MENSCHEN GESTRANDET

Der Konflikt hat massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Der Flugverkehr in der Region kam teilweise zum Erliegen, auch am wichtigen Drehkreuz Dubai – eine der schwersten Störungen der Luftfahrt in den letzten Jahren. Tausende Menschen sitzen in der Region fest, darunter auch zahlreiche deutsche Touristen. An den asiatischen Börsen gaben die Kurse von Fluggesellschaften am Montag um mehr als fünf Prozent nach. Händler erwarten angesichts der Berichte über angegriffene Tanker und hunderter vor Anker liegender Schiffe einen sprunghaften Anstieg der Ölpreise. Der deutsche ⁠Aktienindex DAX eröffnete an der Frankfurter Börse am Montag gut zwei Prozent im Minus.

Für Trump birgt der Einsatz innenpolitische Risiken vor den anstehenden Zwischenwahlen (Midterms) im November. Einer Reuters/Ipsos-Umfrage vom Sonntag zufolge befürwortet nur etwa jeder vierte Amerikaner den Einsatz.

