Videoanalyse 02.03.2026
Niedrige Erwartung an die Crowdstrike-Aktie
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Am Dienstagabend wird Crowdstrike neue Zahlen veröffentlichen. In den letzten Monaten entwickelte sich die Crowdstrike-Aktie deutlich besser als die Aktien anderer Softwareunternehmen, obwohl sie in den letzten Wochen unter Druck geraten ist.
Wie Börsenprofi Martin Goersch die Situation einschätzt und warum er bis morgen keinen Kauf empfiehlt, erfährst du im Video.
