Videoanalyse 02.03.2026
Ölpreise steigen weiter an
onvista · Uhr
Hinweis: Aufgrund technischer Störungen wird der Video-Player nicht immer korrekt angezeigt. Hier geht es direkt zur Sendung auf Youtube.
Der Ölpreis steigt infolge des Kriegs zwischen den USA und dem Iran weiter an, da die anhaltenden Kämpfe und Störungen in der Straße von Hormus die Versorgung verunsichern. Die USA drängen auf einen Regimewechsel, während der Iran bereits eine neue Führung bestimmt hat.
Welchen Einfluss andauernde Kämpfe und eine längere Schließung der Straße von Hormus haben, erklärt Börsenprofi Martin Goersch in seinem Video.
