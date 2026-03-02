Österreich will Wirtschaftsbeziehungen zu Abu Dhabi ausbauen

Zürich/Wien, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Österreich will nach der Gründung des Chemiekonzerns Borouge Group International (BGI) seine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Abu Dhabi ausweiten. Das kündigte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters an. ‌Der Minister äußerte sich am Rande eines Besuchs in Zürich, wo er seine Amtskollegen aus Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein getroffen ⁠hatte. ⁠Das Gespräch fand vor Ausbruch der Kämpfe in der Golfregion am Wochenende statt.

Das Gemeinschaftsunternehmen BGI der österreichischen OMV und der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), das aus der Fusion der Petrochemietöchter Borealis und Borouge entsteht, soll dabei den Weg für weitere Gespräche ebnen. ‌Ziel sei es, die Zusammenarbeit nicht ‌auf BGI zu beschränken, sondern die wirtschaftlichen Beziehungen insgesamt zu vertiefen, so Hattmannsdorfer. Denkbar seien etwa Kooperationen im Handel, im Zulieferbereich oder Partnerschaften weiterer ⁠Unternehmen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind seit Mitte der 1990er-Jahre über ‌staatliche Gesellschaften an der OMV ⁠beteiligt. Adnoc hält heute 24,9 Prozent an der OMV ist damit nach der österreichischen Staatsholding ÖBAG der zweitgrößte Aktionär.

Der Minister warnte zugleich vor neuen Abhängigkeiten bei der Energieversorgung. Nachdem Österreich ‌Ende 2024 die direkten Gasimporte ⁠aus Russland eingestellt habe, dürfe ⁠man sich nun nicht zu stark von Flüssigerdgas (LNG) aus den USA abhängig machen. Mehr als die Hälfte der europäischen LNG-Importe stammten derzeit aus den USA. Als Alternativen nannte Hattmannsdorfer Lieferungen aus Norwegen und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie das OMV-Erdgasprojekt Neptun Deep im Schwarzen Meer, das das österreichische Unternehmen gemeinsam mit dem staatlichen rumänischen Romgaz betreibt.

