Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

02.03.2026 / 10:46 CET/CEST
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      02.03.2026
     Kursziel:                  EUR 192,30 (bislang: EUR 186,70)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Kapazitätserweiterung macht Umsatzmilliarde greifbar

Mit Konzernerlösen von EUR 562,1 Mio. verfehlte das Unternehmen im
Geschäftsjahr 2025 die Umsatz-Guidance von rund EUR 580 Mio. zwar leicht,
übertraf jedoch ergebnisseitig die Erwartungen deutlich. Das EBITDA
erreichte EUR 116,5 Mio. und lag damit über der avisierten Marke von EUR 113
Mio. Hervorzuheben ist dabei der deutliche Anstieg der EBITDA-Marge auf
20,7% nach 19,0% im Vorjahr, trotz erneut gestiegener Stromkosten und einer
anhaltenden USD-Schwäche. Wie bemerkenswert das mittlerweile erreichte
Niveau ist, wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Margen der
Konzern erzielt hatte, als noch ein wesentlicher Teil der Umsätze mit
Basischemikalien erzielt wurde: So lag die EBITDA-Marge im Durchschnitt der
Jahre 2016 bis 2022 auf Konzernebene lediglich bei 12,5%. Auslöser dieser
Margenexpansion ist die zunehmende Transformation des Unternehmens hin zu
einem Spezialchemieunternehmen, ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen
ist. Derzeit investiert Alzchem rund EUR 120 Mio. in den Ausbau seiner voll
ausgelasteten, hochmargigen Kreatin-Kapazitäten (Creapure, Creavitalis), was
ab dem zweiten Halbjahr 2027e nach unseren Schätzungen zusätzliche Umsätze
von über EUR 100 Mio. p.a. ermöglichen sollte. Gegen Ende 2026e soll nach
Angaben zudem die Erweiterung der deutschen Nitroguanidin-Produktion
abgeschlossen werden; bei einem Investitionsvolumen von rund EUR 140 Mio.
sehen wir zusätzliche Umsätze von knapp EUR 100 Mio. realistisch. Ergänzend
plant Alzchem den Bau einer Nitroguanidin-Anlage in den USA, für die ein
Investitionsvolumen von rund USD 150 Mio. vorgesehen ist. Deren Finanzierung
wird laut Angaben über einen nicht rückzahlbaren Investitionszuschuss des
US-Verteidigungsministeriums erfolgen; eine Standortentscheidung wurde vom
Unternehmen für den Verlauf dieses Jahres angekündigt. In Summe haben diese
Kapazitätserweiterungen nach unseren Schätzungen das Potenzial, den
Konzernumsatz noch in diesem Jahrzehnt auf über EUR 1 Mrd. zu steigern.

Unter Berücksichtigung der Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2026e,
der geplanten Investitionen und der daraus erzielbaren Cashflows haben wir
unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel
(Base-Case-Szenario) auf EUR 192,30 von EUR 186,70 je Aktie (+3,0%)
angehoben und bestätigen angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance
(ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden) von 29,1%
unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4937978abf2b3373b34d45beb951677c

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

2283778 02.03.2026 CET/CEST

