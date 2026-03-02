Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG 02.03.2026 / 15:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG Unternehmen: AMAG Austria Metall AG ISIN: AT00000AMAG3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.03.2026 Kursziel: 33,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA FY 2025: AMAG schließt herausforderndes Jahr mit höher als erwartetem EBITDA und Rekord-Free-Cashflow ab AMAG hat am vergangenen Freitag den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und in einem Earnings Call erläutert. Unsere und die Markterwartungen an das operative Ergebnis wurden leicht übertroffen. Auch fiel der qualitative Ausblick auf 2026 positiv aus. [Tabelle] Aluminiumpreisanstieg stützt Topline: Trotz einer leicht rückläufigen Gesamtabsatzmenge (-1,7% yoy) gelang AMAG infolge des höheren durchschnittlichen Aluminiumpreises (+7,4% yoy auf 2.639 USD/t; 3-Monats-LME) eine leichte Steigerung des Konzernerlöses auf 1.478,5 Mio. EUR (+2,1% yoy). Des Weiteren berichtete AMAG für das umsatzseitig wichtigste Segment Walzen (Anteil: 69%) nach der Delle in Q3/25 nun wieder über einen deutlich verbesserten Auftragsbestand (MONe: ca. 68 Tsd. Tonnen), was neben einer generell verbesserten Nachfrage aus der Industrie auf eine Erholung und genutzte Marktchancen im Transportsektor zurückzuführen ist. EBITDA und FCF über den Erwartungen: Ergebnisseitig profitierte AMAG darüber hinaus von nach wie vor günstigen Tonerdepreisen (Q4: -55% yoy auf 316 USD/t; FY: -23% yoy auf 385 USD/t). Dies trug dazu bei, dass das Konzern-EBITDA mit 137,0 Mio. EUR (-23,5% yoy) nicht nur wie erwartet die Guidance-Spanne (110-130 Mio. EUR), sondern auch unsere Prognose (135,1 Mio. EUR) übertraf. Des Weiteren fiel der Free Cashflow noch höher als von uns erwartet aus und markierte mit 115,3 Mio. EUR (+262,7% yoy) den höchsten Wert seit dem Börsengang in 2011. Nicht zuletzt entsprach der Dividendenvorschlag i.H.v. 0,75 EUR je Aktie exakt unserer Prognose (HV am 16. April). Marktumfeld hellt sich auf: Für 2026 zeigen sich laut Vorstand trotz global bestehender Unsicherheiten 'aus heutiger Sicht positive Signale im Markt'. So sei beispielsweise für die Aluminerie Alouette (Segment Metall) wieder mit einem Auslastungsanstieg in Richtung Vollauslastung zu rechnen, was sich mit unserer Prognose deckt. Allerdings sieht sich AMAG (wie beim qualitativen Erstausblick im Februar üblich) noch außer Stande, eine konkrete EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr abzugeben. Diese dürfte mit dem Q1-Bericht Ende April folgen, sofern der Einfluss der US-Zölle und die Energiepreisentwicklung eine gewisse Planbarkeit zulassen. Fazit: AMAG konnte das herausfordernde Jahr 2025 mit einem besser als erwarteten Ergebnis und starker Cash-Generierung abschließen. Wir blicken trotz der kurzfristig möglichen negativen Effekte aus dem eskalierenden Iran-Konflikt weiter positiv auf die Equity Story und bestätigen unsere Prognosen sowie die Kaufempfehlung und das Kursziel von 33,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=65aa5ce262db60d655af25360ef3a3e3 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=ccac346f-1640-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2283966 02.03.2026 CET/CEST °