Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG

02.03.2026 / 15:23 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG

     Unternehmen:               AMAG Austria Metall AG
     ISIN:                      AT00000AMAG3

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.03.2026
     Kursziel:                  33,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

FY 2025: AMAG schließt herausforderndes Jahr mit höher als erwartetem EBITDA
und Rekord-Free-Cashflow ab

AMAG hat am vergangenen Freitag den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und in
einem Earnings Call erläutert. Unsere und die Markterwartungen an das
operative Ergebnis wurden leicht übertroffen. Auch fiel der qualitative
Ausblick auf 2026 positiv aus.

[Tabelle]

Aluminiumpreisanstieg stützt Topline: Trotz einer leicht rückläufigen
Gesamtabsatzmenge (-1,7% yoy) gelang AMAG infolge des höheren
durchschnittlichen Aluminiumpreises (+7,4% yoy auf 2.639 USD/t;
3-Monats-LME) eine leichte Steigerung des Konzernerlöses auf 1.478,5 Mio.
EUR (+2,1% yoy). Des Weiteren berichtete AMAG für das umsatzseitig
wichtigste Segment Walzen (Anteil: 69%) nach der Delle in Q3/25 nun wieder
über einen deutlich verbesserten Auftragsbestand (MONe: ca. 68 Tsd. Tonnen),
was neben einer generell verbesserten Nachfrage aus der Industrie auf eine
Erholung und genutzte Marktchancen im Transportsektor zurückzuführen ist.

EBITDA und FCF über den Erwartungen: Ergebnisseitig profitierte AMAG darüber
hinaus von nach wie vor günstigen Tonerdepreisen (Q4: -55% yoy auf 316
USD/t; FY: -23% yoy auf 385 USD/t). Dies trug dazu bei, dass das
Konzern-EBITDA mit 137,0 Mio. EUR (-23,5% yoy) nicht nur wie erwartet die
Guidance-Spanne (110-130 Mio. EUR), sondern auch unsere Prognose (135,1 Mio.
EUR) übertraf. Des Weiteren fiel der Free Cashflow noch höher als von uns
erwartet aus und markierte mit 115,3 Mio. EUR (+262,7% yoy) den höchsten
Wert seit dem Börsengang in 2011. Nicht zuletzt entsprach der
Dividendenvorschlag i.H.v. 0,75 EUR je Aktie exakt unserer Prognose (HV am
16. April).

Marktumfeld hellt sich auf: Für 2026 zeigen sich laut Vorstand trotz global
bestehender Unsicherheiten 'aus heutiger Sicht positive Signale im Markt'.
So sei beispielsweise für die Aluminerie Alouette (Segment Metall) wieder
mit einem Auslastungsanstieg in Richtung Vollauslastung zu rechnen, was sich
mit unserer Prognose deckt. Allerdings sieht sich AMAG (wie beim
qualitativen Erstausblick im Februar üblich) noch außer Stande, eine
konkrete EBITDA-Prognose für das laufende Geschäftsjahr abzugeben. Diese
dürfte mit dem Q1-Bericht Ende April folgen, sofern der Einfluss der
US-Zölle und die Energiepreisentwicklung eine gewisse Planbarkeit zulassen.

Fazit: AMAG konnte das herausfordernde Jahr 2025 mit einem besser als
erwarteten Ergebnis und starker Cash-Generierung abschließen. Wir blicken
trotz der kurzfristig möglichen negativen Effekte aus dem eskalierenden
Iran-Konflikt weiter positiv auf die Equity Story und bestätigen unsere
Prognosen sowie die Kaufempfehlung und das Kursziel von 33,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=65aa5ce262db60d655af25360ef3a3e3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

