Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

02.03.2026 / 11:40 CET/CEST
Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

     Unternehmen:               CEWE Stiftung & Co. KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Vorläufige Geschäftszahlen 2025
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.03.2026
     Kursziel:                  142,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     10.02.2022, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Unternehmensziele auch 2025 wieder wie gewohnt erreicht

Gemäß den jüngst publizierten vorläufigen Zahlen konnte die CEWE Stiftung &
Co. KGaA auch im Geschäftsjahr 2025 wieder in gewohnter Manier alle eigenen
Zielsetzungen erreichen oder gar übertreffen. Zwar fiel das Umsatzwachstum
dabei im Schlussquartal mit 2,6 Prozent niedriger als in den drei
Vorquartalen aus. Hier könnten aber auch Vorzieheffekte im Fotofinishing in
das saisonbedingt normalerweise eher schwächere dritte Quartal, das im
letzten Jahr durch überdurchschnittlich hohe Niederschläge geprägt war und
in dem CEWE ein starkes Umsatzplus von 6,1 Prozent erzielte, eine Rolle
gespielt haben.

Angesichts der durch umfangreiche Marketinginvestitionen weiter ausgebauten,
hervorragenden Marken- und Marktpositionierung als kundenorientierter,
zuverlässiger Premium-Anbieter im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing bleiben
wir für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe positiv gestimmt. Einen
wichtigen Faktor bildet dabei auch die von der aktiven Einbindung der
Beschäftigten getragene Innovationsstärke des Unternehmens. So kamen
kürzlich wieder über 1.200 Beschäftigte aus ganz Europa zu den jährlichen
"Innovation Days" in Oldenburg zusammen, um Ideen für neue Produkte,
Weiterentwicklungen von Apps und Software sowie Optimierungen im Service zu
diskutieren.

Nachdem die vorläufigen Zahlen fast exakt unseren letzten Schätzungen
entsprachen, haben wir nur minimale Adjustierungen an unseren Prognosen
vorgenommen und empfehlen unverändert, die CEWE-Aktie bei einem Kursziel von
142 Euro zu "Kaufen". Dabei bietet das Papier auf Basis unserer
Dividendenerwartung aktuell eine ordentliche Ausschüttungsrendite von 3,0
Prozent, die in den kommenden Jahren kontinuierlich weiter steigen dürfte.

