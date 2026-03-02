Original-Research: Havila Kystruten AS (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Havila Kystruten AS - von Montega AG

02.03.2026 / 09:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS

     Unternehmen:               Havila Kystruten AS
     ISIN:                      NO0013696799

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.02.2026
     Kursziel:                  95,00 NOK (zuvor: 105,00 NOK)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Schwächer als erwartetes Q4 aufgrund niedrigerer Auslastung und operativer
KPIs - Buchungen für 2026 bleiben ermutigend

Havila Kystruten hat gestern die Zahlen für Q4 veröffentlicht, die unter den
Erwartungen lagen.

[Tabelle]

Die wesentliche Abweichung resultierte aus den operativen Umsätzen, die sich
auf NOK 263,7 Mio. beliefen und damit rund 14% unter dem Vorjahresniveau
lagen. Zwar hatten wir nach dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal mit
einer moderaten Abschwächung der Auslastung gerechnet, die gemeldete
Auslastungsquote von 70,8% blieb jedoch unter unserer Prognose. Im Bericht
sowie in der heutigen Telefonkonferenz führte das Management dies primär auf
eine verzögerte Vertriebskampagne für das Quartal zurück, die für 2026
bereits vorgezogen wurde. Allerdings entwickelten sich auch weitere KPIs im
Quartal schwächer, was zu einer deutlicheren Abweichung von unseren
Schätzungen führte. Infolgedessen erreichte Havila im vierten Quartal
lediglich ein EBITDA auf Break-even-Niveau und verfehlte damit sowohl die
EBITDA-Guidance als auch unsere Erwartungen.

[Abbildung]

Gleichwohl sehen wir in der schwachen Quartalsentwicklung eher einen
temporären Effekt als ein strukturelles Problem, was aus unserer Sicht auch
teilweise dem Fokus des Managements auf die Refinanzierung im vierten
Quartal geschuldet sein dürfte. Die Nachfrage entlang der Postschiffroute
bleibt grundsätzlich intakt.

Havila verfügt weiterhin über ein klar differenziertes Produkt und
profitiert von einer zunehmenden Markenbekanntheit. Die Buchungen für 2026
liegen bereits bei 82% des Kapazitätsziels für das aktuelle Geschäftsjahr
(ca. 77%), bei einem angestrebten Preisniveau von rund 10-15% über 2025.

Fazit: Trotz der enttäuschenden Entwicklung in Q4 sehen wir Havila weiterhin
gut positioniert, um 2026 einen spürbaren Anstieg von Umsatz und Ergebnis zu
erzielen, wobei sich die Wettbewerbsvorteile aus unserer Sicht weiter
verstetigen dürften. Vor dem Hintergrund der schwachen Q4-Zahlen haben wir
unsere Prognosen etwas zurückgenommen und senken unser Kursziel auf NOK
95,00 (zuvor: NOK 105,00).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=da3827c17ba47cecc6645fc2e2e3a3d3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=b46c359c-160e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2283502 02.03.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Havila Kystruten

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Exklusive Auswertung von Dax und MDax
Bis zu 5,0 Prozent: Die verlässlichsten Dividendenzahler für dein Depot26. Feb. · onvista
Alle Premium-News