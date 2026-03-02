Original-Research: Havila Kystruten AS (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Havila Kystruten AS - von Montega AG 02.03.2026 / 09:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Havila Kystruten AS Unternehmen: Havila Kystruten AS ISIN: NO0013696799 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.02.2026 Kursziel: 95,00 NOK (zuvor: 105,00 NOK) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Schwächer als erwartetes Q4 aufgrund niedrigerer Auslastung und operativer KPIs - Buchungen für 2026 bleiben ermutigend Havila Kystruten hat gestern die Zahlen für Q4 veröffentlicht, die unter den Erwartungen lagen. [Tabelle] Die wesentliche Abweichung resultierte aus den operativen Umsätzen, die sich auf NOK 263,7 Mio. beliefen und damit rund 14% unter dem Vorjahresniveau lagen. Zwar hatten wir nach dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal mit einer moderaten Abschwächung der Auslastung gerechnet, die gemeldete Auslastungsquote von 70,8% blieb jedoch unter unserer Prognose. Im Bericht sowie in der heutigen Telefonkonferenz führte das Management dies primär auf eine verzögerte Vertriebskampagne für das Quartal zurück, die für 2026 bereits vorgezogen wurde. Allerdings entwickelten sich auch weitere KPIs im Quartal schwächer, was zu einer deutlicheren Abweichung von unseren Schätzungen führte. Infolgedessen erreichte Havila im vierten Quartal lediglich ein EBITDA auf Break-even-Niveau und verfehlte damit sowohl die EBITDA-Guidance als auch unsere Erwartungen. [Abbildung] Gleichwohl sehen wir in der schwachen Quartalsentwicklung eher einen temporären Effekt als ein strukturelles Problem, was aus unserer Sicht auch teilweise dem Fokus des Managements auf die Refinanzierung im vierten Quartal geschuldet sein dürfte. Die Nachfrage entlang der Postschiffroute bleibt grundsätzlich intakt. Havila verfügt weiterhin über ein klar differenziertes Produkt und profitiert von einer zunehmenden Markenbekanntheit. Die Buchungen für 2026 liegen bereits bei 82% des Kapazitätsziels für das aktuelle Geschäftsjahr (ca. 77%), bei einem angestrebten Preisniveau von rund 10-15% über 2025. Fazit: Trotz der enttäuschenden Entwicklung in Q4 sehen wir Havila weiterhin gut positioniert, um 2026 einen spürbaren Anstieg von Umsatz und Ergebnis zu erzielen, wobei sich die Wettbewerbsvorteile aus unserer Sicht weiter verstetigen dürften. Vor dem Hintergrund der schwachen Q4-Zahlen haben wir unsere Prognosen etwas zurückgenommen und senken unser Kursziel auf NOK 95,00 (zuvor: NOK 105,00). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=da3827c17ba47cecc6645fc2e2e3a3d3 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=b46c359c-160e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2283502 02.03.2026 CET/CEST °