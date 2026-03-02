Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG

02.03.2026 / 15:36 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG

     Unternehmen:               UmweltBank AG
     ISIN:                      DE0005570808

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      02.03.2026
     Kursziel:                  7,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA; Nicklas Frers

Transformation abgeschlossen - Operatives Geschäft nun im Fokus

Die UmweltBank hat nach vorläufigen Zahlen das Geschäftsjahr 2025 mit einem
EBT von 6,4 Mio. Euro abgeschlossen (Vorjahr: -8,5 Mio. Euro EBT). Damit
erreicht die Bank zwar nur das untere Ende ihrer Prognose (5 bis 10 Mio.
Euro), befindet sich jedoch nach zwei verlustreichen Jahren wieder in der
Gewinnzone.

Finanzergebnis durch Einmaleffekte geprägt: Das Finanzergebnis in Höhe von
17,6 Mio Euro (Vorjahr: 13 Mio. Euro) wurde maßgeblich durch
Immobilienverkäufe und dem forcierten Abbau von Beteiligungen gestützt.
Hinzu kommt, dass der Jahresüberschuss von 14,3 Mio. Euro durch die
Auflösung von 5 Mio. Euro aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken (§ 340
HGB) sowie Steuererträge aus dem Anstieg von aktiv latenten Steuern in Höhe
von 2,8 Mio. Euro begünstigt wurden. Ohne diese bilanziellen Sondereffekte
bleibt u.E. die operative Ertragslage schwach. Dennoch nutzt die UmweltBank
den Spielraum, um erstmalig seit 2022 wieder eine Dividende vorzuschlagen
(0,05 Euro je Aktie). Des Weiteren betont das Management, dass an den
mittelfristigen Zielen für 2028 weiterhin festgehalten wird.

Aggressives Kundenwachstum vs. Churn-Risiko: Die UmweltBank strebt für 2026
ein Netto-Wachstum von 75 Tsd. Neukunden an (Vorjahr: 29 Tsd. Neukunden).
Für das Ziel von insgesamt 260 Tsd. Kunden spricht, dass die
Neukunden-Aktion, bei der es 3% für die ersten 3 Monate, anschließend 1,5%
für weitere 3 Monate und ab dann 0,6% auf das Tagesgeld gibt, auch im Jahr
2026 weiterlaufen soll. Durch die Aktion, welche im Q4 2025 anlief, konnten
in dem Abschlussquartal rund 79% aller Neukunden für das Gesamtjahr 2025
gewonnen werden. Da sich Neukunden nach Aussagen des Unternehmens erst nach
12 Monaten 'refinanziert' haben, ist die UmweltBank auf eine hohe
Bindungsdauer angewiesen. Aktuell kalkulieren wir in Hinblick auf die
'Zinshopper' mit einer Churn-Rate von 40%. In diesem Fall hängt der Erfolg
des Turnarounds maßgeblich davon ab, inwieweit die Neukundenakquise in eine
langfristige und profitable Kundenbeziehung überführt werden kann.

Stärkung der Eigenkapitalbasis und Ausblick auf regulatorische Entlastung:
Ein wesentlicher Stabilitätsanker ist die Stärkung der Gesamtkapitalquote
auf 17% (Vorjahr: 16,4%). Diese Pufferbildung (Anforderung BaFin 15,6%), die
begünstigt wurde durch die Kapitalerhöhung im September 2025, ist die
zentrale Voraussetzung für die regulatorische Entspannung. Für das
Geschäftsjahr 2026 erwartet die UmweltBank nun erste Lockerungen der
aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen der BaFin. Mit dem zusätzlichen
Handlungsspielraum plant die Bank eine deutliche Ausweitung des
Kreditgeschäfts. Geplant ist für 2026 ein Brutto-Neukreditvolumen von 450
Mio. Euro. Im Vorjahr wurden es lediglich 120 Mio. Euro, die wesentlich
unter dem Managementziel von 200 bis 250 Mio. Euro Neukreditvolumen liegen.
Auf Basis dieser Skalierung und einer stabilisierten Kostenbasis
prognostiziert der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 ein Ergebnis vor
Steuern (EBT) zwischen 12,5 und 17,5 Mio. Euro auf AG-Ebene. Dieser Ausblick
unterstreicht den angestrebten Pfad weg von bilanziellen Sondereffekten hin
zu einer nachhaltigen operativen Profitabilität.

Fazit: Die UmweltBank hat mit der gestärkten Kapitalquote das Fundament für
den operativen Turnaround gelegt. Der Erfolg des Geschäftsjahres 2026 hängt
nun davon ab, welcher Anteil der durch Zinsaktionen gewonnenen Neukunden
tatsächlich 'sticky' bleibt und die kritische Gewinnschwelle nach 12 Monaten
erreicht. Parallel dazu ist die Bank gefordert, das ambitionierte Ziel eines
Neukreditvolumens von 450 Mio. Euro operativ umzusetzen, um die Abhängigkeit
von Einmaleffekten dauerhaft zu überwinden. Wir bewerten die mittelfristigen
Ziele der UmweltBank als sehr ambitioniert und identifizieren insbesondere
die potenzielle Churn-Rate unter den Neukunden als signifikantes Risiko,
weshalb wir unsere Schätzungen entsprechend angepasst haben. Wir bestätigen
unsere aktuelle Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 7,00 EUR.



---------------------------------------------------------------------------

