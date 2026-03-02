Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG 02.03.2026 / 15:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.03.2026 Kursziel: 7,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA; Nicklas Frers Transformation abgeschlossen - Operatives Geschäft nun im Fokus Die UmweltBank hat nach vorläufigen Zahlen das Geschäftsjahr 2025 mit einem EBT von 6,4 Mio. Euro abgeschlossen (Vorjahr: -8,5 Mio. Euro EBT). Damit erreicht die Bank zwar nur das untere Ende ihrer Prognose (5 bis 10 Mio. Euro), befindet sich jedoch nach zwei verlustreichen Jahren wieder in der Gewinnzone. Finanzergebnis durch Einmaleffekte geprägt: Das Finanzergebnis in Höhe von 17,6 Mio Euro (Vorjahr: 13 Mio. Euro) wurde maßgeblich durch Immobilienverkäufe und dem forcierten Abbau von Beteiligungen gestützt. Hinzu kommt, dass der Jahresüberschuss von 14,3 Mio. Euro durch die Auflösung von 5 Mio. Euro aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken (§ 340 HGB) sowie Steuererträge aus dem Anstieg von aktiv latenten Steuern in Höhe von 2,8 Mio. Euro begünstigt wurden. Ohne diese bilanziellen Sondereffekte bleibt u.E. die operative Ertragslage schwach. Dennoch nutzt die UmweltBank den Spielraum, um erstmalig seit 2022 wieder eine Dividende vorzuschlagen (0,05 Euro je Aktie). Des Weiteren betont das Management, dass an den mittelfristigen Zielen für 2028 weiterhin festgehalten wird. Aggressives Kundenwachstum vs. Churn-Risiko: Die UmweltBank strebt für 2026 ein Netto-Wachstum von 75 Tsd. Neukunden an (Vorjahr: 29 Tsd. Neukunden). Für das Ziel von insgesamt 260 Tsd. Kunden spricht, dass die Neukunden-Aktion, bei der es 3% für die ersten 3 Monate, anschließend 1,5% für weitere 3 Monate und ab dann 0,6% auf das Tagesgeld gibt, auch im Jahr 2026 weiterlaufen soll. Durch die Aktion, welche im Q4 2025 anlief, konnten in dem Abschlussquartal rund 79% aller Neukunden für das Gesamtjahr 2025 gewonnen werden. Da sich Neukunden nach Aussagen des Unternehmens erst nach 12 Monaten 'refinanziert' haben, ist die UmweltBank auf eine hohe Bindungsdauer angewiesen. Aktuell kalkulieren wir in Hinblick auf die 'Zinshopper' mit einer Churn-Rate von 40%. In diesem Fall hängt der Erfolg des Turnarounds maßgeblich davon ab, inwieweit die Neukundenakquise in eine langfristige und profitable Kundenbeziehung überführt werden kann. Stärkung der Eigenkapitalbasis und Ausblick auf regulatorische Entlastung: Ein wesentlicher Stabilitätsanker ist die Stärkung der Gesamtkapitalquote auf 17% (Vorjahr: 16,4%). Diese Pufferbildung (Anforderung BaFin 15,6%), die begünstigt wurde durch die Kapitalerhöhung im September 2025, ist die zentrale Voraussetzung für die regulatorische Entspannung. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die UmweltBank nun erste Lockerungen der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen der BaFin. Mit dem zusätzlichen Handlungsspielraum plant die Bank eine deutliche Ausweitung des Kreditgeschäfts. Geplant ist für 2026 ein Brutto-Neukreditvolumen von 450 Mio. Euro. Im Vorjahr wurden es lediglich 120 Mio. Euro, die wesentlich unter dem Managementziel von 200 bis 250 Mio. Euro Neukreditvolumen liegen. Auf Basis dieser Skalierung und einer stabilisierten Kostenbasis prognostiziert der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 12,5 und 17,5 Mio. Euro auf AG-Ebene. Dieser Ausblick unterstreicht den angestrebten Pfad weg von bilanziellen Sondereffekten hin zu einer nachhaltigen operativen Profitabilität. Fazit: Die UmweltBank hat mit der gestärkten Kapitalquote das Fundament für den operativen Turnaround gelegt. Der Erfolg des Geschäftsjahres 2026 hängt nun davon ab, welcher Anteil der durch Zinsaktionen gewonnenen Neukunden tatsächlich 'sticky' bleibt und die kritische Gewinnschwelle nach 12 Monaten erreicht. Parallel dazu ist die Bank gefordert, das ambitionierte Ziel eines Neukreditvolumens von 450 Mio. Euro operativ umzusetzen, um die Abhängigkeit von Einmaleffekten dauerhaft zu überwinden. Wir bewerten die mittelfristigen Ziele der UmweltBank als sehr ambitioniert und identifizieren insbesondere die potenzielle Churn-Rate unter den Neukunden als signifikantes Risiko, weshalb wir unsere Schätzungen entsprechend angepasst haben. Wir bestätigen unsere aktuelle Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 7,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=26b8901c932b4435c7ef53688aafa65d Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=64e1e025-1644-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2284000 02.03.2026 CET/CEST °