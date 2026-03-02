Original-Research: Verve Group SE (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: Verve Group SE - von GBC AG

02.03.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GBC AG zu Verve Group SE

     Unternehmen:              Verve Group SE
     ISIN:                     SE0018538068

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 7,65 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Umsatzentwicklung GJ 2025

Am 19.02.2026 hat der Verve-Konzern umfangreiche vorläufige Geschäftszahlen
zum vergangenen Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Hiernach hat der
Ad-Tech-Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz eines schwierigen
Werbemarktes und anspruchsvollen Umfelds dank einer soliden Performance im
Auftakt- und Schlussquartal einen deutlichen Anstieg der ausgewiesenen
Konzernumsatzerlöse um 26,1% auf 550,92 Mio. EUR (VJ: 437,01 Mio. EUR) erzielt.
Die rasanten Erlöszuwächse waren auch positiv beeinflusst durch die ab dem
dritten Quartal eingetretene Änderung bei der Umsatzrealisierung nach IFRS
15 (Ausweis der Bruttoumsätze statt zuvor Nettoumsätze). In Bezug auf die
vergleichbaren Umsatzerlöse (Pro-forma-Ausweis der Umsatzerlöse vor dem Q3
2025 auf Basis der Bruttoumsätze gemäß IFRS 15) wurde dennoch ein
signifikanter Konzernumsatzanstieg um 8,4% auf 601,82 Mio. EUR (VJ: 555,19
Mio. EUR) verzeichnet.

Zur positiven Erlösentwicklung hat dabei insbesondere das deutliche Wachstum
im vierten Quartal um 9,9% auf 193,84 Mio. EUR (vergleichbarer Umsatz Q4 2024:
176,44 Mio. EUR) beigetragen, was auch gleichzeitig die Rückkehr auf den
Wachstumskurs markierte (nach zuvor Umsatzrückgängen im Q2 und Q3 2025).
Angetrieben wurde das Wachstum im vierten Quartal, dem traditionell
umsatzstärksten Jahresquartal, einerseits durch signifikante organische
Umsatzzuwächse (organischer Umsatzbeitrag: 5,3%). Daneben wurde das
organische Wachstum auch ergänzt durch anorganische Wachstumseffekte aus den
im Q3 2025 getätigten Akquisitionen von Captify und Acardo, die 12,2% zum
Umsatzwachstum des Schlussquartals beisteuerten.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dieser signifikante Umsatzzuwachs im
vierten Quartal trotz eines aufgetretenen kundenspezifischen Effekts, der
zum Verlust dieses Kunden führte, und einer hohen Vorjahresvergleichsbasis
(positive Einmaleffekte im Q4 2024 v.a. durch hohe politische Werbeausgaben)
erzielt wurde. Zudem wurde das Wachstumstempo im Schlussquartal durch einen
erheblichen "Währungsgegenwind" gebremst, da laut Unternehmensangaben der
US-Dollar im Jahresvergleich um 9,0% abgewertet hat und damit einen
signifikanten negativen Effekt auf die Umsatzerlöse in Höhe von rund 8,0%
hatte.

Die verzeichneten organischen Umsatzzuwächse im Schlussquartal resultierten
primär aus einem Anstieg der Softwarekundenbasis. So konnte die Gesamtzahl
der Softwarekunden auf Verve's Ad-Tech-Plattform zum Ende des vierten
Quartals im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 26,7% auf 3.734
(Gesamtkundenanzahl Q4 2024: 2.948) zulegen. Im Großkundensegment
(Umsatzvolumen >100T $) wurde die Kundenanzahl zum Ende des vierten Quartals
mit 1.124 (Q4 2024: 1.140) nahezu stabil gehalten, wobei die
Großkundenanzahl gegenüber dem dritten Quartal wieder signifikant um 5,3%
(Großkundenanzahl Q3 2025: 1.067) angestiegen ist. Da das
Gesamtkundenwachstum damit oberhalb des organischen Umsatzwachstums lag,
spiegelten diese Kennzahlen bereits die ersten positiven Effekte aus dem
signifikanten Ausbau der Vertriebsbasis wider.

Parallel hierzu ist die Anzahl der platzierten Anzeigen (sog. Ad
Impressions) zum Ende des vierten Quartals deutlich um 13,1% auf 310 Mrd.
(Ad Impressions Q4 2024: 274 Mrd.) angestiegen. Die Kundenbindungsrate
erreichte im vierten Quartal das Rekordniveau von 99,0% (Q4 2024: 97,0%) und
untermauert damit die hohe Kundenzufriedenheit mit der vereinheitlichten
Technologiepattform. Auch die signifikante Umsatzerholung im Q4
unterstreicht die positiven Auswirkungen der erfolgreich abgeschlossenen
Plattformmigration, die im Q2 des vergangenen Jahres gestartet wurde.

Ergebnisentwicklung 2025

Die im Jahresverlauf umgesetzten strukturellen Kosten- und
Effizienzmaßnahmen zeigten sich in Bezug auf die Margen- und
Ertragsentwicklung bereits im vierten Quartal spürbar wirksam. So konnte die
Bruttomarge (vergleichbare Umsatzerlöse abzgl. eingekaufter Services) im Q4
2025 deutlich auf 44,6% (Bruttomarge Q4 2024: 40,6%) zulegen und sich auch
im Vergleich zum vorherigen Quartal (Bruttomarge Q3 2025: 36,6%) signifikant
verbessern. Diese Margenerholung resultiert insbesondere aus der
erfolgreichen Plattformvereinheitlichung und der damit verbundenen
deutlichen Verbesserung der Performance und Effizienz des Technologie-Stacks
und dem gestärkten operativen Hebel (u.a. stärkere Skalierbarkeit).

Trotz höherer Bruttomarge bzw. höherem Bruttoergebnis bewegte sich das
bereinigte EBITDA aufgrund signifikanter Vertriebsinvestitionen und
negativen Währungseffekten mit 48,60 Mio. EUR (Q4 2024: 48,50 Mio. EUR) auf
stabilem Niveau. Hieraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge (auf
vergleichbarer Umsatzbasis) von 25,1% (Q4 2024: 27,5%).

In Bezug auf die operative Ergebnisentwicklung des Gesamtjahres 2025 wurde
ein moderater Rückgang des EBITDA auf 122,12 Mio. EUR (VJ: 128,52 Mio. EUR)
verzeichnet. Korrigiert um einmalige Kosten- und Sondereffekte (z.B. M&A-
und Beratungskosten oder Restrukturierungskosten) konnte sogar ein leichter
Anstieg des bereinigten EBITDA (Adj. EBITDA) auf 134,40 Mio. EUR (GJ 2024:
133,20 Mio. EUR) erzielt werden. Hieraus resultierte eine bereinigte
EBITDA-Marge (auf vergleichbarer Umsatzbasis) von 22,3% (GJ 2024: 24,0%).
Unserer Einschätzung nach haben insbesondere verstärkte
Kostenoptimierungsmaßnahmen, Wachstumsinitiativen (z. B. Ausbau der
Vertriebsbasis und Stärkung des Leistungsangebots) sowie ungünstige
Wechselkurseffekte (vor allem ein schwacher US-Dollar gegenüber dem Euro)
einer nochmals verbesserten Ergebnisentwicklung entgegengestanden.

Prognosen und Modellannahmen

Die vom Verve-Management mit den Q3-/9-Monatszahlen bekräftigte bzw.
angehobene Unternehmensguidance (Umsatz von 560-580 Mio. EUR und Adj. EBITDA
von 125-140 Mio. EUR) für das GJ 2025 lag damit umsatzseitig nahe am unteren
Ende der Prognosebandbreite und ergebnisseitig über dem Mittelwert der
Prognosebandbreite der Technologiegesellschaft. Unsere Umsatzschätzung
(Umsatz GBCe: 571,05 Mio. EUR) wurde knapp verfehlt, wohingegen unsere
Ergebnisprognose (Adj. EBITDA GBCe: 127,85 Mio. EUR) übererfüllt wurde.

Mit Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen hat das
Verve-Management ebenfalls einen detaillierten Ausblick auf das aktuelle
Geschäftsjahr 2026 gegeben. Nach der starken Wachstumsdynamik im vierten
Quartal, weiteren Investitionen in die Vertriebsbasis, der Verbesserung der
Plattformstruktur und den KI-basierten Kundenlösungen, rechnet der
Ad-Tech-Konzern damit, dass sich der dynamische Wachstumstrend des Q4 2025
auch im aktuellen Geschäftsjahr fortsetzen wird. Auf konservativer Basis
erwartet Verve daher für das laufende Geschäftsjahr 2026 konkret einen
Umsatz in der Bandbreite von 680 Mio. EUR bis 730 Mio. EUR und ein bereinigtes
EBITDA in einer Bandbreite von 145 Mio. EUR bis 175 Mio. EUR. Laut
Unternehmensangaben hat der Verve-Vorstand diese Prognosespanne ebenfalls
mit einer robusten Sicherheitsmarge versehen.

Angesichts der Höhe des operativen Jahresergebnisses des vergangenen
Geschäftsjahres (Adj. EBITDA GJ 2025: 134,4 Mio. EUR) und der erwarteten
Effekte aus dem im Q3 2025 bekannt gegebenen Sparprogramm (erwartete
jährliche Personalkostenersparnis ab 2026 von ca. 8,0 Mio. EUR) sowie der
Ergebnisbeiträge aus den beiden kürzlichen Akquisitionen (Pro-forma Adj.
EBITDA-Beiträge aus Captify & Acardo-M&A im GJ 2025 laut Verve Group-Angabe:
7,8 Mio. EUR) stufen wir diese Guidance vor allem ergebnisseitig als deutlich
konservativ ein. Weiteres relevantes profitables Umsatzpotenzial eröffnet
sich unter anderem aus dem Marktwachstum der Kernmärkte (laut unseren
Recherchen erwartetes Marktwachstum von ca. 9,0% für den globalen digitalen
Werbemarkt in 2026) und zugleich möglichen Marktanteilsgewinnen.

Vor dem Hintergrund der im wichtigen Q4 2025 gelungenen Rückkehr auf den
profitablen Wachstumskurs, dem positiven Ausblick und der konsequenten
Umsetzung der Wachstumsstrategie, bestätigen wir unsere bisherigen Umsatz-
und EBITDA-Prognosen. Bedingt durch die deutlich über unseren Erwartungen
angefallenen nicht zahlungswirksamen Abschreibungseffekte (v.a. hinsichtlich
PPA- und Produktentwicklungsabschreibungen) im vergangenen Geschäftsjahr,
haben wir unsere bisherigen Nettoergebnisschätzungen für das aktuelle
Geschäftsjahr 2026 und das Folgejahr 2027 reduziert. Das darauffolgende
Geschäftsjahr 2028 haben wir erstmals mit konkreten Umsatz- und
Ergebnisschätzungen in unsere Detailschätzperiode aufgenommen.

Durch den weiteren intensiven Ausbau der Vertriebsbasis, der verbesserten
Plattformstruktur (höhere Effizienz und stärkere Skalierbarkeit nach
Vereinheitlichung) und den innovativen ID-losen-Targeting-Lösungen sollte es
Verve gelingen, bereits ab dem aktuellen Geschäftsjahr wieder eine deutlich
höhere Wachstumsdynamik zu erreichen. Mithilfe der verbesserten
Bruttomargenstruktur und der optimierten Technologiebasis sollten auch
zukünftig, parallel zu den erwarteten starken Umsatzzuwächsen, deutlich
überproportionale Ergebnisverbesserungen erzielt werden können.

Basierend auf unseren bestätigten Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen
haben wir unser bisheriges Kursziel leicht auf 7,65 EUR (zuvor: 7,95 EUR) je
Aktie gesenkt. Unsere Kurszielreduktion resultiert aus der Erhöhung des
risikofreien Zinses (auf 3,0%, statt bisher 2,5%) und dem damit verbundenen
Anstieg der gewichteten Kapitalkosten (auf 9,7%, statt zuvor 9,3%).
Kurszielerhöhend wirkte hingegen der erstmalige Einbezug des Geschäftsjahres
2028 in unsere Detailschätzperiode und die demzufolge höhere Ausgangsbasis
für die Prognosen der darauffolgenden Geschäftsjahre. In Anbetracht des
aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und
sehen ein deutliches Kurspotenzial in der Verve-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3e5c1b69a84c1e43b7d25978d16f289e

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 5b, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 02.03.2026(8:42 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 02.03.2026(10:30 Uhr)

---------------------------------------------------------------------------

