Pay-TV-Vertrag von NFL und DAZN überraschend beendet
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen NFL-Fans müssen sich umstellen: Der Streaming-Dienst DAZN und die nordamerikanische Football-Liga haben ihren noch zwei Jahre laufenden Fünfjahresvertrag überraschend beendet. Entsprechende Informationen der Deutschen Presse-Agentur decken sich mit einem Bericht der "Sport Bild". Offiziell wollten sich weder NFL noch DAZN äußern.
DAZN hat bisher einzelne Spiele und die deutschsprachige Konferenz "ENDZN" gezeigt. Der Streaming-Dienst behält den sogenannten NFL Game Pass, den DAZN weltweit bis 2033 vertreibt. In diesem sind alle NFL-Einzelspiele mit US-Originalkommentar und die Konferenz "RedZone" enthalten. Ein großes Free-TV-Angebot gibt es bei RTL./jrz/DP/nas
