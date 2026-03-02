Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Angriff auf Iran

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Angriff auf Iran:

"Abermals haben die USA und Israel selbst wieder übernommen, was Merz nach dem Zwölftagekrieg im vergangenen Jahr zutreffend die "Drecksarbeit" genannt hatte. Wieder enthält die Bundesregierung sich eines Urteils darüber, wie dreckig sie ist. Denn das hieße, Trump zu kritisieren, und das wollen die meisten Europäer vermeiden, wie auch schon im Fall Venezuela. Sie sind abermals nur machtlose, in vielem aber auf Trumps Wohlwollen angewiesene Zuschauer, die genau wissen, dass der amerikanische Präsident alles mit allem verknüpft, wenn ihm danach ist: Zölle, die Ukraine, die Beistandszusage für die Verbündeten. Wer, ob Freund oder Feind, ihn auf einem Gebiet verprellt, muss mit Bestrafung auch auf einem anderen rechnen."/yyzz/DP/he

