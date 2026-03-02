Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Iran

dpa-AFX · Uhr
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Iran:

"Was Washington und Tel Aviv versuchen, herbeizubomben, ist kein Regimewechsel hin zu einer Demokratie. (.) Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass sowohl der von den Epstein-Akten bedrängte Trump, als auch der wegen Korruptionsverdacht vor Gericht stehende Netanjahu, schlicht versuchen, von ihrer innenpolitischen Bedrängnis abzulenken. Beide öffnen sie ein Tor, das in die Hölle führen kann. So wird das Bombardement einer Grundschule in der Provinz Hormusgan mit über 100 toten Kindern ganz sicher als Chiffre für künftigen islamistischen Terror dienen. Welche Werte könnten solch ein Verbrechen rechtfertigen? Natürlich stellt sich auch die Frage, wie Russland und China, regieren werden - beides Partner des Iran. Lässt Peking es durchgehen, dass Trump sich zum Weltdiktator emporschwingt? Die Vereinigten Staaten haben sich unter seiner Führung zu einer Macht zum Fürchten entwickelt. Womöglich hat das der Kanzler noch nicht bemerkt. Willkommen in der neuen, entfesselten Welt."/yyzz/DP/he

