Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Angriffen auf den Iran

dpa-AFX · Uhr
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Angriffen auf den Iran:

"Die Welt hält den Atem an: Die USA und Israel haben den Iran großflächig angegriffen. US-Präsident Trump ist "all in" gegangen, er hat alles auf eine Karte gesetzt. Ein Frieden aber lässt sich nicht herbeibomben. Sollte Trump es jedoch schaffen, tatsächlich die Schwäche des iranischen Regimes klug ausgenutzt zu haben, würde die Welt davon profitieren. Der unberechenbare Mann im Weißen Haus hätte das iranische Volk von einer Terrorherrschaft befreit. Die nächsten Tage und Woche werden das Schicksal des Nahen Ostens auf Jahre bestimmen."/yyzz/DP/he

