Pressestimme: 'Volksstimme' zu dem Agieren von MP Schulze

"Ministerpräsident Sven Schulze verteidigt den Kurs der Landkreise, Asylbewerber zu gemeinnützigen Arbeiten heranzuziehen. Da wird er bei einem Teil der Wähler punkten. Gleichzeitig aber plant der Bund, Asylbewerbern bereits nach drei Monaten Arbeitserlaubnisse zu erteilen. Die Heranziehung zu gemeinnützigen Tätigkeiten dürfte damit wohl eher floppen. Was beim Agieren von Schulze auffällt: Er versucht, sich zum Thema Migration ins Gespräch zu bringen. Und sonst gibt es nichts anderes in Sachsen-Anhalt, was den Bürgern auf den Nägeln brennt? Bildungsmisere, sichere Arbeitsplätze und eine Gesellschaft, der die Spaltung droht - hier sollte er Antworten liefern. Zur Rettung der Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt, die mit hohen Energiepreisen zu kämpfen hat, verwies Schulze auf seine guten Kontakte nach Brüssel. Das wirkt eher befremdlich, aber nicht nach einem Plan. Stattdessen versucht er, sich bei jeder Gelegenheit ins Gespräch zu bringen. Einen Showman benötigen die Sachsen-Anhalter nicht. Es steht viel auf dem Spiel, dafür braucht es Antworten auf die wichtigen Fragen."/yyzz/DP/he

