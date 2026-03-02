PURE Funds AG / Schlagwort(e): Ankauf

PURE Swiss Opportunity REF (PSO) erwirbt fünf attraktive Liegenschaften in Zürich – Portfolioziele 2025 übertroffen



02.03.2026 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung I Zug, 2. März 2026

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung vom Dezember 2025 wurde mit dem Zukauf von fünf Liegenschaften im Zeitraum Dezember 2025 bis Februar 2026 voll investiert. Alle Liegenschaften befinden sich an sehr guter Makro- und Mikrolage in der Stadt Zürich. Damit erhöht sich der Immobilienportfoliowert des PSO per 28. Februar 2026 auf CHF 303 Mio. (Wert des Immobilienportfolios per Ende 2025 CHF 256.3 Mio.).

Die fünf vollvermieteten Liegenschaften mit einem Gesamtmarktwert von rund CHF 56 Mio. bestehen aus drei kernsanierten Wohnliegenschaften mit hohem Ausbaustandard in beliebten Wohnquartieren in Zürich sowie zwei kommerziell genutzten Liegenschaften direkt am Bahnhof Oerlikon bzw. nahe der Universität Zürich. Die kommerziellen Flächen der Liegenschaft in Oerlikon sind langfristig vermietet und beim Wohnanteil besteht Mietsteigerungspotenzial. Die Liegenschaft in der Nähe der Universität bietet mittelfristig ebenfalls Wertsteigerungspotenzial durch eine Umnutzung zu Wohnungen.

Diese Zukäufe weisen folgende positiven Effekte für das Portfolio des PSO für das Geschäftsjahr 2026 aus:

Immobilienportfoliowert erreicht per Februar 2026 rund CHF 303 Mio.

Erhöhung der Wohnquote von bisher 46% auf 50%

Die Sollmieterträge pro Jahr steigen um CHF 1.5 Mio. auf CHF 10.4 Mio.

Steigerung der Portfolioqualität durch Investitionen an bester Makro- und Mikrolage

Basierend auf den ungeprüften Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Fondsleitung für den PSO die nachfolgenden indikativen Ergebnisse:

Wert des Immobilienportfolios CHF 256.3 Mio.

Sollmieterträge Jahr 2025 bei rund CHF 7.7 Mio.

Anlagerendite bei 6.5% p.a.

Fremdfinanzierungsquote < 22.0%

Die Fondsleitung plant die Ausschüttung um 20 Rappen auf CHF 4.50 CHF pro Fondsanteil für das Geschäftsjahr 2025 zu erhöhen.

Die definitiven Jahreszahlen 2025 werden mit der Publikation des Jahresergebnisses am 30. März 2026 kommuniziert.

Über PURE Funds AG

Partnership, Unique, Return und Engagement – das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.

Weitere Informationen und Kontakt

PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss

CEOI Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 Iflavio.lauener@pure.swiss

Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss

Investors Relations|Beat Blattner I T +41 41 726 19 19 I beat.blattner@pure.swiss

