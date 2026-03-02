ROUNDUP: An US-Botschaft in Kuwait steigt Rauch auf

KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Im kleinen Golfstaat Kuwait ist an der US-Botschaft offenbar ein Feuer ausgebrochen. An dem Gebäude steige Rauch auf, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Nachrichtenkanal Al-Arabija meldete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass an dem Gebäude Rauch aufsteige. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

"Es gibt eine anhaltende Bedrohung durch Raketen und Drohnen über Kuwait. Kommen Sie nicht zur Botschaft", teilte die US-Botschaft im Land mit. Landsleute wurden aufgerufen, zu Hause zu bleiben und wachsam zu bleiben wegen möglicher Angriffe im Land.

Die Luftabwehr habe mehrere "feindliche Drohnen" abgefangen, die sich dem Land auf Seewegen genähert hätten, teilte der Zivilschutz der Staatsagentur Kuna zufolge mit. Gemeint sind damit vermutlich Raketen und Drohnen, die der Iran über den Persischen Golf in Richtung Kuwait lenkt. Verletzte habe es nicht gegeben und die Sicherheitslage im Land sei "stabil", hieß es.

Kuwait gerät seit der Tötung von Irans oberstem Führer Ali Chamenei ähnlich wie die weiteren Golfstaaten unter Beschuss durch Teheran. Ziele sind dabei unter anderem Einrichtungen des US-Militärs. Der Iran griff infolge der amerikanisch-israelischen Angriffe unter anderem auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Bahrain an./jot/DP/stk