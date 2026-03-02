ROUNDUP/Raketentrümmer stürzen auf Schiff in Bahrain: ein Toter

dpa-AFX · Uhr
MANAMA (dpa-AFX) - In Bahrain sind Trümmer einer von der Luftabwehr abgefangenen Rakete auf ein Schiff gestürzt und haben ein Feuer ausgelöst. Dabei kam ein aus Asien stammender Arbeiter ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt, wie das Innenministerium des Inselstaats im Persischen Golf auf der Plattform X mitteilte. Der Brand in einem Hafengebiet nahe der Hauptstadt Manama sei inzwischen gelöscht worden.

Der Iran greift im Zuge seiner Gegenangriffe US-Verbündete und amerikanische Stellungen in der Region an. Bahrain ist unter anderem der Hauptsitz der US-Marine im Nahen Osten. Dort ist die sogenannte Fünfte Flotte der Marine beheimatet.

Die US-Botschaft in Bahrain rief ihre Bürger dazu auf, Hotels in Manama zu meiden. Diese könnten Ziele von Angriffen werden. Am Samstag war bei einem iranischen Drohnenangriff auf den internationalen Flughafen in Bahrain Sachschaden entstanden.

Die Einwohner Bahrains sind mehrheitlich Schiiten - doch regiert wird das Land von einem sunnitischen Königshaus./jbz/DP/stw

