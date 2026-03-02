SAP-Cloudvorstand Saueressig wird zusätzlich Vertriebschef

Frankfurt, ⁠02. Mrz (Reuters) - Der Softwarekonzern SAP regelt die Zuständigkeiten im Vorstand neu. Der Cloud-Chef Thomas Saueressig erhalte zusätzliche Aufgaben, teilte das Unternehmen am Montag mit. ‌Dem "Handelsblatt" und der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge übernimmt er den Vertrieb, den bislang Firmenchef Christian Klein verantwortete. ⁠Saueressig ⁠gehört dem SAP-Vorstand seit 2019 an und leitet den Bereich "Customer Services & Delivery", der das Geschäft rund um Cloud-Angebote umfasst.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete darüber hinaus unter Berufung auf ein internes Rundschreiben, ‌dass sich Klein künftig verstärkt dem ‌Thema Künstliche Intelligenz (KI) widmen will. Anbieter von Unternehmenssoftware stehen weltweit unter Druck. Anleger befürchten, dass KI-Modelle ⁠diese Programme überflüssig machen könnten. In den vergangenen ‌Wochen hatten die Ankündigungen ⁠neuer Funktionen für die KI "Claude" von Anthropic an den Börsen mehrfach Kursturbulenzen ausgelöst. Im Vergleich zu ihrem Rekordhoch vom Februar 2025 hat ‌die SAP-Aktie rund ⁠40 Prozent ihres Wertes ⁠eingebüßt.

SAP teilte am Montag zudem mit, dass Produktchef Muhammad Alam seinen Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern werde. Er werde bis zum Ende seiner Amtszeit 2027 im Unternehmen bleiben. Alam ist seit 2024 Mitglied im SAP-Vorstand.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)