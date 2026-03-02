SAP - Stabilisierung gewinnt an Konturen
HSBC · Uhr
Stabilisierung gewinnt an Konturen
Mit einem Kursminus von 17% im bisherigen Jahresverlauf zählt die SAP-Aktie weiterhin zu den schwächsten DAX®-Titeln 2026. Von seinem Allzeithoch aus dem Jahr 2025 bei 283,50 EUR musste der Titel in der Spitze einen Kursabschlag von 43 % verkraften. Den beschriebenen Absturz quittieren verschiedene Indikatoren mit einer überverkauften Verfassung. Beispielsweise notiert der MACD auf historisch niedrigem Niveau, während der RSI in seinen unteren Extrembereich abgetaucht ist. Auf Basis der 200-Wochen-Linie (akt. bei 168,72 EUR) nimmt nun aber eine Stabilisierung Form an. Dass die Aktie ein neues Marktgleichgewicht gefunden haben könnte, dokumentieren die letzten vier Wochenkerzen – allesamt „dojis“ mit zum Teil markanten Lunten. Unter dem Strich dürfte der ganz große Verkaufsdruck somit erst einmal abgearbeitet sein. Im Sinne eines „vorsichtigen Kaufmanns“ ergibt sich eine weitere Unterstützungszone aus der Kombination der Hochs von 2020 bei rund 142,50 EUR sowie einer aus dem Jahr 2014 stammenden Trendlinie (akt. bei 141,72 EUR). Für eine echte Gegenbewegung bedarf es aus technischer Sicht indes eines Spurts über das Februarhoch bei rund 179 EUR. Bis dahin bieten Discount-Zertifikate attraktive Seitwärtsrenditen.
SAP (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart SAP
Quelle: LSEG, tradesignal²
