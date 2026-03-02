Schweizer Notenbank erhöht Bereitschaft zur Bekämpfung der Franken-Stärke

Zürich, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Der durch den Nahostkonflikt anziehende Franken ruft die Schweizerische Nationalbank (SNB) auf den Plan.

"Angesichts der internationalen Entwicklung ist unsere Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren, erhöht", erklärte die Notenbank am Montag. "Wir ‌sind bereit, am Devisenmarkt zu intervenieren, um eine rasche und übermäßige Aufwertung des Frankens abzudämpfen, die die Preisstabilität in ⁠der Schweiz ⁠gefährdet." Eine solche verbale Intervention hatte die SNB zuletzt 2016 nach dem Votum Großbritanniens für den Austritt aus der Europäischen Union vorgenommen.

Zuvor hatte die Flucht von Anlegern in die als sicher geltende Währung wegen des Nahost-Konflikts den ‌Euro auf 0,9037 Franken fallen lassen. ‌Das ist der niedrigste Stand seit dem sogenannten Frankenschock im Januar 2015. Analysten erwarten, dass die SNB nun Franken verkaufen wird, ⁠um die Aufwertung der Währung zu verlangsamen, den Leitzins von ‌aktuell null Prozent jedoch nicht ⁠antasten wird.

Er könne sich vorstellen, dass die SNB interveniere, um den Frankenanstieg zu bremsen, erklärte UBS-Ökonom Alessandro Bee. Er gehe aber nicht davon aus, dass die ‌SNB ein gewisses Franken-Kursniveau ⁠verteidige. Es sei unklar, wie ⁠lange der Konflikt andauern werde. Daher sei es nicht sinnvoll, die Schweizer Zinssätze ins Negative zu senken oder andere Notfallmaßnahmen zu ergreifen. "Dieser Anstieg des Frankens ist kein strukturelles Problem in der Euro-Zone, wie es 2011 der Fall war", erklärte Bee. "Er ist auf Geopolitik und Risikoaversion zurückzuführen."

