Schweizer Notenbank: Erhöhte Bereitschaft zu Franken-Intervention

Reuters · Uhr
Zürich, ⁠02. Mrz (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist bereit, den Franken mit Interventionen zu schwächen. "Angesichts der internationalen ‌Entwicklung ist unsere Bereitschaft, am Devisenmarkt zu intervenieren, erhöht", erklärte ⁠die ⁠Notenbank am Montag. "Wir sind bereit, am Devisenmarkt zu intervenieren, um eine rasche und übermäßige Aufwertung des Frankens abzudämpfen, ‌die die Preisstabilität in ‌der Schweiz gefährdet." Zuvor war der Franken zum Euro auf ⁠den höchsten Stand seit mehr ‌als einem Jahrzehnt ⁠gestiegen. Anleger flüchteten wegen der Sorgen über den Konflikt im Nahen Osten in ‌die als ⁠sicher geltende Währung. Der ⁠Euro fiel im frühen Handel auf 0,9037 Franken.

(Bericht von John Revill; bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

