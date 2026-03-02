Steyr Motors liefert Motoren für Leopard-Panzer an KNDS

Wien, 02. Mrz (Reuters) - Der österreichische Motorenhersteller Steyr Motors hat einen langfristigen Liefervertrag mit dem deutsch-französischen Panzerbauer KNDS geschlossen. Die Vereinbarung laufe bis einschließlich 2034 und umfasse die Lieferung von mindestens 500 Motor-Generator-Einheiten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die kompakten Dieselmotoren dienen der Stromerzeugung und sind vor allem für den Einsatz im Kampfpanzer Leopard 2 vorgesehen. Zudem sollen sie im Brückenlegesystem Leguan verbaut werden. Angaben zum Auftragswert wurden nicht gemacht.
Der Auftrag ist Teil der laufenden Modernisierung der europäischen Streitkräfte. Insbesondere Deutschland investiert angesichts der veränderten Sicherheitslage massiv in neues Gerät. Der neue Rahmenvertrag unterstreiche das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Produkte, sagte Steyr-Motors-Chef Julian Cassutti.
