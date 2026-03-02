Steyr Motors liefert Motoren für Leopard-Panzer an KNDS

Wien, ⁠02. Mrz (Reuters) - Der österreichische Motorenhersteller Steyr Motors hat einen langfristigen Liefervertrag mit dem deutsch-französischen Panzerbauer KNDS ‌geschlossen. Die Vereinbarung laufe bis einschließlich 2034 und umfasse die Lieferung ⁠von ⁠mindestens 500 Motor-Generator-Einheiten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die kompakten Dieselmotoren dienen der Stromerzeugung und sind vor allem ‌für den Einsatz im ‌Kampfpanzer Leopard 2 vorgesehen. Zudem sollen sie im Brückenlegesystem Leguan ⁠verbaut werden. Angaben zum Auftragswert wurden ‌nicht gemacht.

Der Auftrag ⁠ist Teil der laufenden Modernisierung der europäischen Streitkräfte. Insbesondere Deutschland investiert angesichts der veränderten ‌Sicherheitslage massiv ⁠in neues Gerät. ⁠Der neue Rahmenvertrag unterstreiche das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Produkte, sagte Steyr-Motors-Chef Julian Cassutti.

