TAGESVORSCHAU: Termine am 3. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen 07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen 07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen 07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz) 10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen 18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Target, Q4-Zahlen USA: Best Buy, Q4-Zahlen USA: Kfz-Absatz 2/26 TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26 00:50 JPN: Investitionen Q4/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26) CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi