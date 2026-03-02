Tele­kommunikations­unternehmen

Telekom kooperiert auch in Europa mit Musk-Firma Starlink

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Infrastruktur
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Die Deutsche Telekom bietet künftig auch in Europa Mobilfunkverbindungen über Starlink-Satelliten an. Das "Überall-Netz" werde 2028 ‌in mehreren europäischen Staaten eingeführt und solle letzte Versorgungslücken schließen, teilte ⁠der ⁠Bonner Konzern am Montag mit. Mithilfe der Technologie "Direct-to-Device" können handelsübliche moderne Smartphones Daten- und Sprachverbindungen zu Satelliten herstellen, wenn der Kontakt ‌zu Mobilfunkmasten fehlt.

In den ‌USA kooperiert die Telekom-Tochter T-Mobile bereits mit der Satellitenfirma des umstrittenen ⁠Milliardärs Elon Musk. Dort können den ‌Angaben zufolge 1,3 ⁠Millionen Quadratkilometer nicht von terrestrischen Mobilfunksendern abgedeckt werden. Hierzulande sind derartige weiße Flecken deutlich kleiner. ‌Nach Aussagen ⁠der Telekom ist auf ⁠knapp 90 Prozent des Bundesgebiets der moderne 5G-Mobilfunkstandard verfügbar. Die Abdeckung von Sprachverbindungen liege bei 99 Prozent.

