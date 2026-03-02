Telekom kooperiert auch in Europa mit Musk-Firma Starlink
Die Deutsche Telekom bietet künftig auch in Europa Mobilfunkverbindungen über Starlink-Satelliten an. Das "Überall-Netz" werde 2028 in mehreren europäischen Staaten eingeführt und solle letzte Versorgungslücken schließen, teilte der Bonner Konzern am Montag mit. Mithilfe der Technologie "Direct-to-Device" können handelsübliche moderne Smartphones Daten- und Sprachverbindungen zu Satelliten herstellen, wenn der Kontakt zu Mobilfunkmasten fehlt.
In den USA kooperiert die Telekom-Tochter T-Mobile bereits mit der Satellitenfirma des umstrittenen Milliardärs Elon Musk. Dort können den Angaben zufolge 1,3 Millionen Quadratkilometer nicht von terrestrischen Mobilfunksendern abgedeckt werden. Hierzulande sind derartige weiße Flecken deutlich kleiner. Nach Aussagen der Telekom ist auf knapp 90 Prozent des Bundesgebiets der moderne 5G-Mobilfunkstandard verfügbar. Die Abdeckung von Sprachverbindungen liege bei 99 Prozent.
