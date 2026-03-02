Trading-Chance Erdgas: Saisonales Top-Setup

Erdgas ist einer der Rohstoffe mit der stabilsten Saisonalität. Das liegt an der verbreiteten Nutzung und den extrem stabilen Angebots- und Nachfrage-Zyklen, die wir an dieser Stelle in vorangegangenen Artikeln zu diesem Markt bereits thematisiert hatten. Im Wesentlichen lässt sich das Jahr für Erdgas in zwei große Phasen unterteilen: die Verbrauchsphase ab Ende Oktober bis Ende Februar/Mitte März und die Phase, in der die Lager befüllt werden zwischen März und Ende Oktober/Mitte November. Und genau das spiegelt sich in den großen, groben saisonalen Schwüngen wider.

Saisonales Zeitfenster für Long geöffnet

Klassisch bietet es sich an, Long-Positionen ab der zweiten Februar- bis Ende der ersten März-Hälfte aufzubauen. In dieser Zeitspanne beginnt die Phase der Lager-Befüllung. Alljährlich handeln wir Erdgas zu dieser Zeit Long – und zwar ungeachtet von geopolitischen Ereignissen und Entwicklungen. Wobei auffällt, dass viele Krisen Ende Februar/Anfang März starteten. Allein in den letzten sechs Jahren hatten wir Corona, den Ukraine-Krieg und nun den Iran-Krieg, die alle fast zur gleichen Zeit starteten.

78 Prozent Anstiegswahrscheinlichkeit

Zwischen Anfang März und Anfang November setzen wir im Erdgas grundsätzlich auf steigende Preise. Den fundamentalen Grund hierfür hatten wir vorstehend bereits erläutert. Allein dieses simple, rein Datums-basierte Muster hat einen markanten Gewinnvorteil von 63 Prozent. Doch das geht noch besser, wenn man die aktuellen Gegebenheiten, speziell die Wetter- bzw. Klimalage, berücksichtigt. Ein Preistreiber sind die ENSO-Phänomene La Nina und El Nino. Auch hierüber hatten wir bereits ausführliche Erläuterungen in vorangegangenen Artikeln geliefert. Derzeit haben wir gemäß ONI Index (Oceanic Nino Index) ein bereits leichtes La Nina Phänomen, das durch einen ONI Wert von -0,5 angezeigt wird. Wenn Anfang März der ONI Index <= -0,5 indizierte, erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit für einen höheren Erdgaspreis am 1. November auf sage und schreibe 78 Prozent. Das ist eine enorme Verbesserung. Hintergrund ist, dass bei Auftreten dieses Klima-Phänomens die Sommer häufig sehr trocken ausfallen und die Klimaanlagen in der warmen Jahreszeit (in den USA) mehr laufen. Das verbraucht Strom und der wiederum beansprucht Erdgas.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Good to know

Erdgas (Natural Gas) ist im Jahr 2026 mehr denn je das „Zünglein an der Waage“ der globalen Energiewende und Geopolitik. Als fossiler Energieträger mit der geringsten CO2-Intensität fungiert es weltweit als Brückentechnologie, ist jedoch extrem anfällig für Wetterkapriolen und politische Spannungen.

Verwendung: Mehr als nur Heizen

Die Nutzung von Erdgas hat sich in den letzten Jahren diversifiziert. Während es klassisch zur Wärmeerzeugung in Haushalten und Gewerbe dient (ca. 40 % des Verbrauchs in Europa), ist es heute ein kritischer Rohstoff für:

· Stromerzeugung: Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke (GuD) gleichen die Volatilität erneuerbarer Energien aus.

· Industrie: In der Chemie-, Stahl- und Glasindustrie ist Erdgas als Prozesswärme und Rohstoff (z. B. für Düngemittel) oft kurzfristig unersetzbar.

· KI-Boom: In den USA treibt der enorme Stromhunger neuer KI-Rechenzentren die Nachfrage nach Gaskraftwerken massiv nach oben.

Globaler Handel: Die neuen Giganten

Der Markt hat sich seit 2022 fundamental von Pipeline-Gas hin zu LNG (Liquefied Natural Gas) verschoben.

· Größte Exporteure (2025/26):

o USA: Unangefochtene Nummer 1, getrieben durch Schiefergas und massive neue Export-Terminals an der Golfküste.

o Russland: Bleibt trotz Sanktionen durch Pipeline-Exporte nach China und LNG-Lieferungen systemrelevant.

o Katar & Australien: Führende LNG-Spezialisten; Katar baut derzeit mit der „North Field Expansion“ seine Kapazitäten massiv aus.

· Größte Importeure:

o China: Der weltweit größte Importeur, der sowohl auf Pipelines (Sibirien) als auch auf LNG setzt.

o Europa (EU): Hat sich zum größten LNG-Spotmarkt entwickelt, um russisches Pipeline-Gas zu ersetzen.

o Japan & Südkorea: Traditionell große LNG-Abnehmer zur Stromerzeugung.

Die aktuelle Brisanz: Da die Speicher in Europa diesen Winter (2025/26) aufgrund von Kältewellen und geringeren Zuflüssen viel stärker geleert wurden als in den zwei milden Vorjahren, startet die Wiederbefüllungsphase im Frühjahr 2026 auf einem historisch niedrigen Fundament. Das stützt die Preise zum 1. März und macht den Markt extrem nervös für den kommenden Sommer.

Gestaffelte Einstiege

Auch hier macht es wieder Sinn, bei einem derart langen Zeitfenster, mit einer Staffelung beim Einstieg zu arbeiten. Neben „Anfang März“ bietet sich „Mitte August“ als zweite Einstiegs-Chance an. Dieses Zeitfenster (15.8.-1.11.) hat ohne den ONI Index als Filter eine Anstiegswahrscheinlichkeit von 67 Prozent. Nimmt man den ONI Index mit einem Wert von mindestens -0,5 (oder niedriger) hinzu, so steigert sich die Trefferquote für eine Long-Position auf 82 Prozent!

Fazit

Ein saisonaler Klassiker um Rohstoff-Bereich. Es stimmen nicht nur die klassische Saisonalität, sondern auch die aktuelle Klima- und Wetterlage, was das La Nina Phänomen betrifft. Entsprechend suchen wir in mindestens den beschriebenen beiden Tranchen die Longseite beim Erdgaspreis und haben ein passendes Produkt ausgesucht, mit dem auch Sie an einer potenziell positiven Entwicklung des wichtigen Energie-Rohstoffs partizipieren können.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Erdgas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 2,35 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 3,02 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,35. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet PK745L.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3,5 und 4 USD

Unterstützungen: 2,8 und 2,5 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Erdgas

Basiswert Natural Gas (Erdgas) WKN PK745L ISIN DE000PK745L7 Basispreis 2,35 USD K.O.-Schwelle 2,35 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 4,35 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.