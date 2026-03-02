Trump: Einsatz im Iran notfalls länger als geplant

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Für US-Präsident Donald Trump könnte die US-Offensive im Iran notfalls auch länger andauern. Zwar liege man "deutlich vor unseren Zeitprojektionen", sagte Trump. Ursprünglich habe man mit vier bis fünf Wochen gerechnet. Zugleich betonte er jedoch, das Militär habe die "Fähigkeit, weit länger zu gehen". "Was immer nötig ist, wir werden es tun", sagte der Präsident bei seiner ersten Pressekonferenz seit den US-Angriffen auf den Iran am Samstag.

Spekulationen, er könne das Interesse an dem Einsatz verlieren, wies Trump zurück. "Ich werde nicht gelangweilt", sagte er. Die USA verfügten über das "stärkste und mächtigste Militär der Welt" und würden sich durchsetzen.

Trump bekräftigte, die Operation werde mit "unerbittlicher Entschlossenheit" fortgesetzt. Man sei dem Zeitplan sogar voraus, sagte er mit Blick auf militärische Ziele./hae/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Rohstoffe
Staaten des Ölkartells Opec+ heben Fördermenge angestern, 13:40 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Wichtige Route für Öl
Iran warnt Schiffe in der Straße von Hormus28. Feb. · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkenheute, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News