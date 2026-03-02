Trump und Hegseth schließen Bodeneinsatz im Iran nicht aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth wollen nach den ersten Angriffen auf den Iran nicht ausschließen, dass künftig US-Bodentruppen im Nahen Osten eingesetzt werden. Er habe keine Angst bei dem Thema, wurde Trump vom Boulevardblatt "New York Post" zitiert. "Jeder Präsident sagt: "Es wird keine Bodentruppen geben." Ich sage das nicht". Stattdessen hielt sich Trump Optionen offen.

Zuvor hatte sich Hegseth ähnlich geäußert. Ihm zufolge sind bislang keine Bodentruppen im Iran im Einsatz. Darüber hinaus wollte er sich nicht dazu äußern, ob ein Bodeneinsatz künftig ein denkbares Szenario sei.

Die Debatte um die sogenannten "Boots on the ground", also ob es zum Einsatz von Soldaten auf feindlichem Boden kommt, gilt in den USA als höchst heikel. Seit den langjährigen und verlustreichen Kriegen im Irak und in Afghanistan reagiert die amerikanische Öffentlichkeit besonders sensibel auf die Entsendung von Bodentruppen in den Nahen Osten./ngu/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Rohstoffe
Staaten des Ölkartells Opec+ heben Fördermenge angestern, 13:40 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Schweiz soll EU-Recht übernehmen
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperationheute, 11:57 Uhr · dpa-AFX
EU und Schweiz schließen Abkommen für engere Kooperation
Wichtige Route für Öl
Iran warnt Schiffe in der Straße von Hormus28. Feb. · dpa-AFX
Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Abwarten oder nachkaufen?
So dürfte sich der Krieg im Iran auf die Börsen auswirkenheute, 12:32 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 01.03.2026
Trotz neuer Risiken: Der März bringt Chancen auf steigende Kursegestern, 20:40 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Angriff auf Iran wird ein Lackmustest für die Märkte28. Feb. · Acatis
Alle Premium-News