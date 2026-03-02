US-Industrie im Februar überraschend stabil in der Wachstumsspur

Washington, ⁠02. Mrz (Reuters) - Die US-Industrie bleibt auf Wachstumskurs.

Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor sank im Februar nur leicht um 0,2 auf 52,4 ‌Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag zu seiner Unternehmensumfrage ⁠mitteilte. ⁠Das Barometer hielt sich damit den zweiten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem ‌Rückgang auf 51,8 Zähler gerechnet. ‌Auf das Verarbeitende Gewerbe entfallen gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung der USA.

Helaba-Experte ⁠Ralf Umlauf spricht von einer überraschend soliden ‌Stimmung in dem ⁠Sektor: "Das konjunkturelle Erholungsszenario bleibt damit intakt, und die Zinssenkungsspekulationen bezüglich der Fed sollten unseres Erachtens tendenziell gedämpft ‌werden." Die ⁠US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte ⁠den Leitzins zuletzt nach drei Senkungen in Serie in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Experten rechnen für den Sommer mit einem weiteren Lockerungsschritt.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)