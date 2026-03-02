US-Militärjets in Kuwait abgestürzt - "Besatzungen gerettet"

Kuwait-Stadt, 02. ⁠Mrz (Reuters) - In Kuwait sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums am Montag mehrere US-Militärflugzeuge abgestürzt. Alle Besatzungsmitglieder hätten überlebt und befänden sich in stabilem Zustand, teilte das Ministerium mit. Um ‌wie viele US-Jets es sich dabei handelte, blieb ebenso offen wie eine mögliche Absturzursache. Die iranischen Revolutionsgarden reklamierten den ⁠Abschuss ⁠eines US-Flugzeugs für sich. Ein von Reuters verifiziertes Video zeigte eine abstürzende Maschine über dem Gebiet Al Jahra sowie einen Fallschirmspringer.

Die Lage in dem Golfemirat ist äußerst angespannt. Augenzeugen berichteten von Rauchwolken in der Nähe der ‌US-Botschaft in Kuwait-Stadt sowie von einem ‌Großaufgebot an Rettungskräften. Eine Stellungnahme der US-Vertretung lag zunächst nicht vor. Die Botschaft rief US-Bürger jedoch auf, Schutzräume aufzusuchen und ⁠sich von Fenstern fernzuhalten. Es bestehe weiterhin die Gefahr von ‌Raketen- und Drohnenangriffen.

Kuwaitische Abwehrsysteme ⁠fingen Regierungsangaben zufolge am Montag erneut feindliche Drohnen ab. Es war der dritte Tag in Folge, an dem der Iran Vergeltungsangriffe gegen den Beschuss der ‌USA und Israels verübte. Dabei ⁠wurden in der Raffinerie Mina ⁠Al-Ahmadi zwei Arbeiter durch herabfallende Trümmer leicht verletzt. Auch aus anderen Teilen der Region wurden Zwischenfälle gemeldet: In Dubai und der katarischen Hauptstadt Doha waren am Montagmorgen laute Explosionen zu hören. Teheran hatte angekündigt, als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels US-Stützpunkte sowie zivile und kommerzielle Ziele in der Region ⁠ins Visier zu nehmen.

