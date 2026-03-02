US-Verteidigungsminister: Einsatz im Iran wird kein 'endloser Krieg'

dpa-AFX
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat das Ziel eines zeitlich begrenzten Krieges im Nahen Osten bekräftigt. "Dies ist nicht der Irak. Dies ist kein endloser Krieg", sagte er in Washington. Die USA haben Hegseth zufolge ihre Lehren aus der Vergangenheit gezogen und gehen mit einem klaren Fokus in den Krieg: "Die Raketenbedrohung zerstören, die Marine zerstören, keine Atomwaffen."

Präsident Donald Trump hatte zuvor vier Wochen als eine wahrscheinliche Dauer für den Krieg genannt. "Es wird vier Wochen dauern - oder weniger", sagte er in einem Interview.

Hegseth wollte diese Einschätzung auf Nachfrage nicht bestätigen. "Präsident Trump hat alle Freiheiten der Welt, darüber zu sprechen, wie lange es dauern könnte oder auch nicht." Es könne schneller gehen als vier Wochen, es könne sich aber auch verzögern./jcf/DP/mis

