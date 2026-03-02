USA: ISM-Industriestimmung trübt sich wieder etwas ein

dpa-AFX
TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Februar nicht so stark verschlechtert wie erwartet. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel nur um 0,2 Punkte auf 52,4 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Im Januar war der Index noch deutlich gestiegen. Volkswirte hatten für Februar im Schnitt einen stärkeren Rückgang auf 51,5 Punkte erwartet. Der ISM-Index bleibt klar über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

Besonders deutlich stieg der Unterindex für die bezahlten Preise; Analysten hatten hier nur ein moderates Plus erwartet. Der Beschäftigungsindikator legte etwas weiter zu, befindet sich aber immer noch unter der Wachstumsschwelle. Der Unterindex für die Neuaufträge gab weniger stark nach als befürchtet und liegt weiter über 50 Punkte./la/jha/

