Wadephul: Wollen Deutschen bei Rückkehr aus Nahem Osten helfen

Berlin, ⁠02. Mrz (Reuters) - Die Bundesregierung bereitet die Entsendung von Flugzeugen in den Nahen Osten vor, um dort gestrandete deutsche Touristen nach Hause zu holen.

Die ‌Maschinen sollen nach Maskat im Oman und in die saudische Hauptstadt Riad geschickt werden, ⁠sagte ⁠Bundesaußenminister Johann Wadephul am Montag in Berlin. Dort seien die Lufträume noch geöffnet, Sicherheit gehe bei der Entsendung allerdings vor. Er habe mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr gesprochen, ‌und die Airline habe grundsätzlich ‌Kapazitäten.

"Wir wollen Deutschen helfen, nach Hause zu kommen", sagte Wadephul. Man sei in einer Großkrise, ⁠in der auch viele Deutsche betroffen seien. ‌Neben der Lufthansa sei ⁠man auch mit TUI und dem Deutschen Reiseverband in Kontakt. Ein besonderer Blick gelte der Rückholung vulnerabler Personen wie ‌Kinder, Kranke oder ⁠Schwangere. Die Bundesregierung könne ⁠auch Privatmaschinen aus Steuerzahlerkosten chartern und als letztes Mittel auf Flugzeuge der Bundeswehr zurückgreifen. Details müssten aber noch geklärt werden. So sei offen, wie viele Menschen an die jeweiligen Orte kommen könnten, von denen noch ausgeflogen werden könne.

