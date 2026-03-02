Wall Street trotz Iran-Krieg im Plus - Abverkauf bei Edelmetallen

Keine Kursstürze wie in Europa: Die Börsen in den USA haben sich zum Start der neuen Börsenwoche unbeeindruckt von der Attacke der USA und Israels auf den Iran gezeigt. Nach anfänglichen Verlusten drehten die wichtigen Indizes nach oben und stabilisierten sich nahe der Nulllinie.

Der Leitindex Dow Jones gewann zuletzt 0,06 Prozent hinzu, der marktbreite S&P 500, allgemeinhin als bester Indikator des US-Markts betrachtet, legte um 0,26 Prozent zu. Der Technologie-lastige Nasdaq 100 rückte um 0,35 Prozent vor.

Am Wochenende hatten die USA und Israel den Iran angegriffen und unter anderem das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet. Derzeit werden weiter Ziele angegriffen, die Teheran mit Gegenschlägen auf Israel und andere Länder beantwortet.

Der Ölpreis schoss in die Höhe. Zeitweise erreichte Brent-Öl den höchsten Stand seit Juli 2024 und US-Öl stieg mit etwas über 75 US-Dollar auf den höchsten Stand seit Juni 2025. Damals hatte das US-Militär Anlagen des Iran angegriffen. Allerdings müsste der Ölpreis laut Morgan Stanley auf 100 Dollar je Barrel steigen, um den bullischen Ausblick für US-Aktien in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu beeinflussen.

Im Handel in New York am Montag schienen die meisten Investoren nicht mit diesem Szenario zu rechnen. Zwar wurden direkt betroffene Branchen abverkauft, wie beispielsweise Touristikkonzerne und Fluggesellschaften, der Markt allgemein aber trotzte dem geopolitischen Störfeuer. Andere Branchen, wie Versorger und Rüstungskonzerne, verbuchten Zugewinne.

Anleger kaufen in die Schwäche hinein

Ein möglicher Faktor dabei: Schon in den Wochen zuvor hatten Ängste um einen neuen Konflikt im Nahen Osten die Kurse gedrückt. Zum Teil war ein Krieg zwischen dem Iran und den USA sowie Israel somit schon eingepreist. "Die Futures-Märkte haben auf den Iran-Konflikt überreagiert", erklärte ein Analyst gegenüber "CNBC", und erklärte, dass sich die Börse noch in einem Bullenmarkt befinde, trotz der geopolitischen Eskalation.

Statt eines echten "Risk-Off"-Moments, in welchem die Anleger aus Aktien flüchten, kaufen die Investoren nun in die Schwäche hinein. Das bezeugen auch die Anleihenkurse. Die Umlaufrenditen zehnjähriger US-Anleihen stiegen zuletzt marginal auf 4,05 Prozent. Umlaufrenditen und Kurse bewegen sich invers zueinander, die Anleger trennten sich also von den sonst als sicher geltenden Bonds.

Verluste bei Edelmetallen

Auch Edelmetalle gaben kräftig nach. Das Edelmetall Gold, sonst bei Krisen als "sicherer Hafen" gefragt, fiel am Montagabend um 1,1 Prozent auf 5.327 US-Dollar. In der Spitze hatte Gold am Montag über 5.400 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gekostet. Noch deutlicher fiel der "kleine Bruder" Silber. Hier belief sich das Minus zuletzt auf 6,63 Prozent auf 89,39 Dollar.

Auch hier dürften vorige Kursbewegungen eine Rolle spielen. An den Handelstagen vor dem Angriff der USA und Israels hatten beide Edelmetalle, die Ende Januar massiv abverkauft wurden, solide Gewinne eingefahren. Zudem belastete am Montag ein stärkerer Dollar die Kurse der Edelmetalle.

(mit Material von dpa-AFX)