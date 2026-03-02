Wiener Ökonom Felbermayr soll Wirtschaftsweiser werden - Querelen im Rat

Berlin, 02. ⁠Mrz (Reuters) - Der Wiener Ökonom Gabriel Felbermayr soll in den Rat der Wirtschaftsweisen aufrücken. Mit der Sache vertraute Personen bestätigten der Nachrichtenagentur Reuters am Montag, dass der frühere Chef des Kiel Instituts für Weltwirtschaft als Nachfolger von Ulrike Malmendier im Sachverständigenrat vorgesehen ist. Die Personalie werde am Mittwoch ‌im Kabinett behandelt. Felbermayr ist Direktor des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung (Wifo). Der 49-Jährige gilt als Experte für internationale Handelsfragen, den Arbeitsmarkt und die europäische wirtschaftliche Integration. Im Rat ⁠der Wirtschaftsweisen waren ⁠nach dem Aus für Malmendier neue Querelen ausgebrochen.

Ratsmitglied Veronika Grimm distanzierte sich von einer Stellungnahme des Rats, in der das Gremium "Verwunderung und allergrößtes Bedauern" geäußert hatte, dass das Mandat Malmendiers nach nur dreieinhalbjähriger Amtszeit nicht verlängert worden sei. Auf der Online-Plattform X stellte Grimm klar, dass sie dem Statement nicht zugestimmt habe. Die personelle Besetzung des Sachverständigenrats liege ‌nach dem Gesetz in der Zuständigkeit der politischen Entscheidungsträger und ‌nicht beim Rat selbst.

Angesprochen auf den Zwist bei den Wirtschaftsweisen sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin: "Der Dialog sollte zwischen Sachverständigenrat und Bundesregierung stattfinden und nicht über die Öffentlichkeit. Und das wäre der ⁠Wunsch der Bundesregierung." Es sei aber üblich, dass ein Mandat turnusgemäß auslaufe. Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium ‌wollte sich nicht weiter äußern. Über die Nachbesetzung ⁠werde das Kabinett entscheiden. Die CDU hat innerhalb der Regierung das Vorschlagsrecht für die Nachfolge Malmendiers. Für die Nachfolge Grimms kommt dieses der SPD zu.

ZERSTRITTENES GREMIUM

2027 läuft die Amtszeit Grimms aus. Die Ökonomin gilt anders als Malmendier als konservative ‌Wirtschaftswissenschaftlerin. Grimm hat im Sachverständigenrat Wirtschaft mehrfach von ⁠der Ratsmehrheit abweichende Meinungen geäußert. Im Rat ⁠gab es auch Streit wegen Grimms Aufsichtsratsmandat beim Energietechnik-Konzern Siemens Energy>ENR1n.DE>, das als möglicher Interessenkonflikt gewertet wurde.

Der Sachverständigenrat ist nach dem Ausscheiden Malmendiers nur noch zu viert. Geleitet wird er von der Münchner Ökonomin Monika Schnitzer. Weitere Mitglieder sind neben Grimm auch Achim Truger und Martin Werding. Das Aus für Malmendier war zuvor im Bundesfinanzministerium auf Unverständnis und Kritik gestoßen. "Es ist nicht nachvollziehbar, wieso eine herausragende Ökonomin, noch dazu eine mit sehr starkem internationalen Profil, das Gremium verlassen muss", hieß es aus dem Finanzministerium gegenüber ⁠der Nachrichtenagentur Reuters.

